Привычки, которые «держат» лишние килограммы 

WomanHit.ru расскажет, как мы неосознанно тормозим процесс похудения.

Знакомо ли вам состояние, когда с начала тренировок прошло не меньше пары недель, а вес упорно стоит на одном месте? Уверены, что такое происходит нередко. Так в чем же дело, ведь вы выполняете все необходимые упражнения, но при этом цифра на весах не то что не уменьшается, но и, возможно, растет. Психологи связывают невозможность похудеть с нашими привычками, которые мы можем даже не замечать. Мы решили изучить самые популярные из них.

Вы отказываетесь от завтрака

Довольно часто можно встретить людей, которые по тем или иным причинам отказываются от завтрака. Кто-то не хочет терять драгоценное время на сборы на работу, кто-то просто выпивает кофе и ждет обеда, а кто-то считает, что завтрак приносит лишние калории. На самом деле, завтрак — важнейший прием пищи, он дает старт нашему организму, помогает запустить обмен веществ и помогает продержаться до обеда без вреда для организма. Диетологи уже давно доказали, что пропуск завтрака заставляет женщин съедать в два раза больше в обед, чем если бы они успели позавтракать хотя бы тарелкой низкокалорийной каши.

Не все полезные продукты так уж полезны

Мы часто принимаем некоторые советы слишком буквально: да, темный шоколад полезен, но в ограниченных количествах, макароны и орехи также необходимы нашему организму время от времени. Проблема в том, чтобы многие люди лишены чувства меры. Мы согласны с тем, что авокадо, например, один из полезнейших продуктов, но если вы будете съедать больше одного плода в день, не удивляйтесь, что килограммы не только не уходят, но и растут.

Вы не контролируете размер порций

Какой бы низкокалорийной не была пища, съедать за себя и за соседа — никогда не похудеть. У вас должна быть посуда определенных размеров, чтобы вы всегда знали, сколько граммов вы можете максимально употребить за один раз. Старайтесь избегать слишком больших и глубоких тарелок, какими бы красивыми они не были, ваша цель — не просто не набрать лишнее, но и сбросить то, что уже есть. Следите за собой.

В вашем меню слишком много обезжиренных продуктов

Казалось бы, что может быть не так с продуктами, где жирность практически на нуле? На самом деле, производители всегда компенсируют отсутствие высокого процента жирности сахаром, химическими добавками или солью в больших количествах. Вы можете этого даже не замечать на вкус. Все это приводит к тому, что вы не можете насытиться и съедаете двойную порцию, о чем мы говорили ранее. Оптимальное содержание жира в той же «кисломолочке» — не менее %1,5.

Вы едите на ходу

Да, в большом городе не всегда находишь время на полноценный обед, что уже говорить о завтраке. Многие из нас предпочитают убить двух зайцев — выйти пораньше, но при этом захватив бутерброд или ролл. Все бы ничего, но проблема в том, что пища, которую вы употребляете на ходу, просто не усваивается и в итоге вы получаете не эффективное похудение, а проблемы с ЖКТ.

Вы отвлекаетесь на другие дела

Вечерний прием пищи с новостями по телевизору — святое во многих семьях. И все же наш организм не способен выполнять несколько функций одновременно, по крайней мере, не способен делать это хорошо. Пока ваш мозг занят обработкой полученной информации, вы пытаетесь еще и заставить организм переваривать пищу, усваивать необходимые элементы и при этом еще нужно успеть обсудить услышанное с семьей или друзьями. Просто представьте, какая это нагрузка на все системы организма. Постарайтесь разделить процессы — сначала займитесь обедом или ужином, уже после этого вы можете приступать к просмотру телевизора, изучению необходимой информации в Сети и общению с родными. Вы и не заметите, как проблемы с «застоем» веса перестанут быть такой уж нерешаемой проблемой.