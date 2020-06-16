Что будет с организмом, если не есть один день 

В попытках сбросить лишние килограммы разные женщины действуют по-разному. Кто-то записывается на прием к диетологу и составляет грамотный план похудения, кто-то изнуряет себя тренировками ежедневно, иные — решают опробовать голодание.

Однако к голоданию не всегда прибегают для того, чтобы похудеть. Некоторые отказываются от еды на день для того, чтобы очистить организм. Но как сказывается на нас подобная практика на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Группа ученых из Маастрихтского университета также задалась этим вопросом и решила выяснить: что произойдет с человеком, если он на сутки откажется от еды. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Американский журнал клинической диетологии".

Спустя семь часов после последнего приема пищи организм понимает, что израсходовал всю энергию (в данном случае это глюкоза) из поступившей в него еды. Около часа организм ждет, что пища вновь начнет поступать, но, когда этого не происходит, начинается стадия глюконеогенеза.

Глюконеогенезом именуется метаболический способ образования глюкозы из неуглеводных соединений. Говоря простым языком, из-за того, что организму нужна энергия, но он не может получить ее из пищи, он начинает сжигать жиры.

Этот факт многих вводит в заблуждение и заставляет думать, что голодание — наилучший способ похудеть. Вот только ученые с этим совершенно не согласны, ведь отказ от пищи более, чем на 24 часа, на самом деле вредит здоровью. Поначалу голодный организм действительно сжигает жиры, но затем метаболизм начинает стремительно снижаться, а сжигание жира замедляться. Но и это еще не все: теперь организм начинает добывать глюкозу из мышц, а это значит, что все тренировки в спортзале в одночасье могут оказаться бесполезными.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что голодание длиною в сутки время от времени можно практиковать, если у вас нет проблем со здоровьем. Но на более долгий срок отказываться от пищи не стоит, — ваш организм едва ли скажет вам "спасибо" за это.