Повышенная потливость летом: в чем причина 

Пришла жара, а с ней дискомфорт от катящегося градом пота. Потоотделение — естественная реакция организма на высокие температуры. Но что делать, если потливость повышенная и больше похожа не на норму, а на патологию? WMJ.ru решил разобраться в проблеме вместе с экспертом.

Мария Бондарева врач-дерматолог, косметолог клиники Remedy Lab

В чем причина

Повышенная потливость, или гипергидроз, относится к патологиям, причем часто встречающимся. Потливость может проявиться как реакция организма на стресс. Это может быть вариантом нормы, например, в жару, когда обильно потеют подмышки, появляется запах и неприятные пятна на одежде. Эту ситуацию, правда, легко исправить с помощью личной гигиены.

Патология может быть обусловлена разными факторами. Один из них — гормональная наследственность. Также это может быть связано с нарушением гормональной системы, регуляцией щитовидной железы, гипогликемией, когда нарушена выработка инсулина. Это может быть связано с гормонами, которые регулируют саму щитовидную железу.

Есть еще одна неприятная особенность у потливости. При гипергидрозе в складках, паховых областях, подмышечных впадинах может возникнуть грибковая инфекция — это зачастую и приводит пациентов на прием к косметологу.

Что делать

В первую очередь назначается ряд анализов для выявления причины гипергидроза. Если выявляется эндокринологическая причина, то лечение проходит с помощью эндокринолога. Если причиной повышенной потливости стал стресс, то может быть подключена психотерапия.

Если мы говорим о косметологическом лечении, то могут использоваться антиперспиранты и дезодоранты. Как правило, составы, блокирующие сальные железы, созданы на основе алюминия. Эти средства довольно широко используются для гипергидроза стоп или подмышечных впадин. При отсутствии других возможностей важно помнить, что частое нанесение средств с алюминием в составе чревато хронической интоксикацией.

Как избавиться

Среди самых популярных процедур на первом месте стоят инъекции ботулотоксина. Препарат вводится непосредственно в зону гипергидроза и блокирует нервы, стимулирующие потовые железы. Длительность эффекта составляет от 3 до 6 месяцев. Как правило, такую процедуру делают перед летом, что закономерно, и зимой, когда нужно сохранить зимние свитера в идеальном состоянии. Еще один вариант — аппаратная процедура, основанная на действии микротока.