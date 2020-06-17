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Неумелый косметолог изуродовала губы девушке и занесла опасную болезнь 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Неумелый косметолог изуродовала губы девушке
Фото: Bethany MacPherson
Неумелый врач изуродовала лицо клиентки во время косметологической процедуры и занесла опасную инфекцию, из-за которой губы девушки опухли и покрылись гематомами. Об этом сообщает The Sun.
22-летняя Бетани Макферсон (Bethany MacPherson) из Шотландии обратилась к косметологу, чтобы сделать губы ровными и симметричными. Пациентка заплатила 50 фунтов стерлингов (13 100 рублей), однако после сеанса у нее появились осложнения, и девушке пришлось обратиться в больницу.
По словам Макферсон, после процедуры на левой стороне ее верхней губы образовался комок. Специалист попыталась его убрать, но ее действия оказались безуспешными. «Врач согласилась с тем, что так быть не должно, поэтому предложила мне вернуться еще раз», — поведала пострадавшая.
Спустя несколько месяцев девушке сделали повторную инъекцию, однако верхняя губа искривилась еще больше, опухла и начала болеть. Макферсон сфотографировала свои губы и отправила снимок косметологу. Специалист в свою очередь порекомендовала ей немедленно поехать в больницу. «Я провела в больнице четыре часа в страхе, что потеряю губу», — поделилась шотландка. Ее отправили домой и посоветовали охлаждать губы.
Постепенно опухоль начала спадать, но губы Макферсон продолжали болеть. В один из дней после посещения дантиста она упала в обморок. «В той же больнице, где обрабатывали мои неудавшиеся филлеры, мне диагностировали сепсис», — рассказала девушка.
В результате она провела две недели в больнице и вылечилась благодаря антибиотикам. Известно, что Макферсон обратилась к адвокату, чтобы написать жалобу на косметологическую клинику.
В январе косметолог изуродовала губы 37-летней Хелен Басби (Helen Busby). Клиентке пришлось сходить к специалисту три раза для достижения необходимого результата. Во время одной из операции из верхней губы женщины начала идти кровь, а через несколько недель губа лопнула. Позже выяснилось, что это произошло из-за инфекции, занесенной во время процедуры.
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