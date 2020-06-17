5 правил интимной гигиены от врача-гинеколога 

Все новости на карте

Врач-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского института Виталия Ануфриева рассказала об основных правилах интимной гигиены, которых должна придерживаться каждая женщина.

Эксперт рекомендовала отдавать предпочтение хлопчатобумажному, а не синтетическому нижнему белью. Синтетика менее гигроскопична, хуже впитывает влагу и создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Гигиенические процедуры нужно проводить спереди назад, а не наоборот. Это обусловлено разной микрофлорой во влагалище и кишечнике. Микрофлора кишечника патогенна для половых органов, предупреждает гинеколог.

Не следует использовать прямую струю воды (душ, биде). Проводить гигиену половых органов нужно только «через руку», в противном случае может нарушаться естественная микрофлора.

«Для гигиенических ежедневных процедур достаточно простой воды или нейтрального (детского) мыла, но без фанатизма», — подчеркивает доктор Ануфриева.

Что касается ежедневных прокладок, то здоровым женщинам они не нужны. Такие прокладки не добавляют гигиены, а лишь защищают белье, которое гигиеничнее лишний раз заменить.

Ароматизированные прокладки могут вызвать зуд и раздражения. При обильных выделениях, доставляющих дискомфорт, следует обратиться к врачу.

По словам Ануфриевой, целесообразность использования средств для интимной гигиены или мыла следует обсуждать только с врачом-гинекологом. Излишнее закисление среды может преподнести «сюрпризы».

Источник: Instagram