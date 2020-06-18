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Как избавиться от жира на животе: эффективные способы 

Мира Маркина 8 часов назад
Как прогнать жир с живота: эффективные способы
Фото: depositphotos.com
Не все женщины стремятся иметь осиную талию, однако даже тем, кто не гонится за модельной внешностью, стоит помнить о том, что жир на животе может привести к проблемам со здоровьем. В частности, к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Девушкам стоит обеспокоиться, если объем талии превысил отметку в 80 сантиметров. "Рамблер" выбрал несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от жира на животе.

Налегайте на белок

Главное заблуждение женщин, которые только начали худеть, — для того, чтобы сбросить лишние килограммы, необходимо всеми возможными способами сократить дневной калораж. Однако, если наша задача, — заполучить плоский живот, белковые продукты необходимо включить в рацион. Животный и растительный протеин снижает уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Иными словами, благодаря белковой пищи у вас не возникает желание "перекусить" каждые полчаса.

Откажитесь от сахара

Избыток сахара в организме, который мы получаем вместе с конфетами, пирожными, шоколадом и газированными напитками способствует образованию лишнего висцерального жира, который и откладывается на животе. Для того, чтобы жировой процент в организме достиг нормы, необходимо отказаться от вредных сладостей. И не забывайте о том, что сахар подчас содержится даже в продуктах, которые кажутся полезными на первый взгляд: в йогуртах, мюсли и злаковых батончиках.

Пейте чай

Несмотря на то, что эксперты нередко спорят о пользе и вреде чая, одно мы знаем точно, — этот напиток содержит кахетины. А кахетины замедляют образование жира в области живота и вдобавок к этому ускоряют метаболизм. Медики рекомендуют выпивать кружку чая сразу же после силовой или кардиотренировки.
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