Мифы о беременности, в которые мы все еще верим

Возможно ли «чудесное исцеление», которое обещают некоторые врачи? Мы расскажем, к каким заверениям стоит отнестись скептически

Беременность и последующие роды — серьезная нагрузка на женский организм. И тем не менее даже на приеме у врача можно услышать совет «быстрее родить и решить чуть ли не все проблемы со здоровьем». Кроме «чудесного исцеления» вокруг беременности также вращается множество мифов, в которые доверчивые мы продолжаем наивно верить. Давайте рассмотрим самые популярные.

Первая беременность длится дольше

Здесь есть своя доля правды: 5% женщин, переживающих первую беременность, рожают позже положенного срока. Однако утверждать, что все дело в первой беременности нельзя, ведь с такой же периодичностью роды происходят и раньше назначенного врачом времени, это происходит чуть ли не чаще, чем задержка родов. Американские ученые проводили целое исследование по этому вопросу: специалисты в области гинекологии наблюдали течение беременности более сотни женщин, лишь четверть из них отправилась в операционную в тот день, который и был запланирован лечащим врачом.

Беременность прибавит килограммов

Конечно, во время беременности вы никак не сможете весить столько же, сколько и до, однако сама по себе беременность никак не способствует большому набору веса. По расчетам специалистов, беременной женщине необходимо увеличь свою обычную норму калорий на 200—300 единиц, не более. Находясь в интересном положении, женщина должна соблюдать все указания своего врача, четко следовать рекомендациям по питанию, делить прием пищи на 5—6 раз в день и не увлекаться калорийными продуктами. Если все делать правильно, набранный за беременность вес уйдет после родов максимум за год, а потому не стоит добавлять себе лишних переживаний в этот и так непростой период.

Беременность и спорт несовместимы

С этим никак нельзя согласиться, так как хорошая физическая форма поможет не только легче пережить беременность, но и облегчить процесс родов. Разумеется, у вас не должно быть никаких противопоказаний к физической активности. Конечно, от резких упражнений и активного спорта необходимо отказаться на время беременности, но йога и специальный комплекс упражнений для беременных совершенно безвреден, при условии, что вы выполняете все упражнения под присмотром опытного инструктора.

Беременность лечит

Довольно спорное заявление. Беременность — серьезное испытание даже для женщины без хронических заболеваний, что уж говорить о ситуациях, когда будущая мама долгое время испытывает проблемы со здоровьем. И все же беременность может позитивно повлиять на гормональный фон, если ранее вы испытывали проблемы в этой области. Однако после родов скачки гормонов могут продолжиться, так как организм постепенно начнет возвращаться в свое обычное состояние.