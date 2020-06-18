Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родите и все пройдет: мифы о беременности, в которые мы все еще верим 

WomanHit.ru 2 часа назад
Мифы о беременности, в которые мы все еще верим
Фото: WomanHit.ru
Возможно ли «чудесное исцеление», которое обещают некоторые врачи? Мы расскажем, к каким заверениям стоит отнестись скептически
Беременность и последующие роды — серьезная нагрузка на женский организм. И тем не менее даже на приеме у врача можно услышать совет «быстрее родить и решить чуть ли не все проблемы со здоровьем». Кроме «чудесного исцеления» вокруг беременности также вращается множество мифов, в которые доверчивые мы продолжаем наивно верить. Давайте рассмотрим самые популярные.

Первая беременность длится дольше

Здесь есть своя доля правды: 5% женщин, переживающих первую беременность, рожают позже положенного срока. Однако утверждать, что все дело в первой беременности нельзя, ведь с такой же периодичностью роды происходят и раньше назначенного врачом времени, это происходит чуть ли не чаще, чем задержка родов. Американские ученые проводили целое исследование по этому вопросу: специалисты в области гинекологии наблюдали течение беременности более сотни женщин, лишь четверть из них отправилась в операционную в тот день, который и был запланирован лечащим врачом.

Беременность прибавит килограммов

Конечно, во время беременности вы никак не сможете весить столько же, сколько и до, однако сама по себе беременность никак не способствует большому набору веса. По расчетам специалистов, беременной женщине необходимо увеличь свою обычную норму калорий на 200—300 единиц, не более. Находясь в интересном положении, женщина должна соблюдать все указания своего врача, четко следовать рекомендациям по питанию, делить прием пищи на 5—6 раз в день и не увлекаться калорийными продуктами. Если все делать правильно, набранный за беременность вес уйдет после родов максимум за год, а потому не стоит добавлять себе лишних переживаний в этот и так непростой период.

Беременность и спорт несовместимы

С этим никак нельзя согласиться, так как хорошая физическая форма поможет не только легче пережить беременность, но и облегчить процесс родов. Разумеется, у вас не должно быть никаких противопоказаний к физической активности. Конечно, от резких упражнений и активного спорта необходимо отказаться на время беременности, но йога и специальный комплекс упражнений для беременных совершенно безвреден, при условии, что вы выполняете все упражнения под присмотром опытного инструктора.

Беременность лечит

Довольно спорное заявление. Беременность — серьезное испытание даже для женщины без хронических заболеваний, что уж говорить о ситуациях, когда будущая мама долгое время испытывает проблемы со здоровьем. И все же беременность может позитивно повлиять на гормональный фон, если ранее вы испытывали проблемы в этой области. Однако после родов скачки гормонов могут продолжиться, так как организм постепенно начнет возвращаться в свое обычное состояние.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
WomanHit.ru: последние новости
Выключи телевизор: привычки, которые «держат» лишние килограммы Выключи телевизор: привычки, которые «держат» лишние килограммы О серьезном: в чем причина мужского бесплодия О серьезном: в чем причина мужского бесплодия «Пожалуйста, угомонитесь»: Костюшкин выложил видеообращение после признания о пережитом насилии «Пожалуйста, угомонитесь»: Костюшкин выложил видеообращение после признания о пережитом насилии
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Тест на старость по картинке
Тест на старость по картинке
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение