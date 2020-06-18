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Российский диетолог рассказал о нормализации веса после самоизоляции 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Диетолог рассказал, как вернуть вес после карантина
Фото: Lenta.ru
Большинство россиян смогут вернуть свой прежний вес, когда придут к привычному образу жизни после выхода из режима самоизоляции. Об этом заявил профессор МГУ и глава «Национального исследовательского центра "Здоровое питание"» Олег Медведев в интервью «Российской газете».
«Полагаю, что возвращение к привычной жизни и обычному распорядку дня приведет к нормализации веса», — сказал он, подчеркнув, что немногим людям удалось во время вынужденной изоляции не поправиться из-за снижения физической активности и более частого потребления еды.
Медведев отметил, что увеличивать калорийность рациона в связи с возвращением к привычному ритму жизни россиянам не придется, поскольку они и так потребляют избыточное количество калорий.
«Но важно сделать питание более сбалансированным, с большим потреблением продуктов растительного происхождения», — подчеркнул диетолог.
Он также посоветовал добавить в рацион такие продукты, как шпинат, томаты, огурцы, брокколи и авокадо, поскольку они «способны укреплять антиоксидантную защиту организма».
По словам Медведева, разнообразное питание должно помочь и в похудении. А для защиты от вирусов он посоветовал включить в рацион продукты, богатые серосодержащей аминокислотой цистеином, в частности, зеленые бобы, спаржу и красный перец.
Ранее в Роскачестве раскрыли способ сбросить лишний вес, появившийся во время самоизоляции. Для безопасного похудения надо сократить потребление калорий на 15-30 процентов, либо на 200-300 килокалорий, если нет никаких физических нагрузок. Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, ужинать за три-четыре часа до сна. Промежуток между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа. Половину содержимого тарелки стоит отвести под овощи, четверть — под нежирный белок, вторую четверть — под медленные углеводы. Быстрые углеводы надо исключить, пить больше простой воды, в день съедать минимум две порции фруктов и три порции овощей.
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Здоровье , Олег Медведев , МГУ , "Российская газета"
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