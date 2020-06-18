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9 ситуаций, когда нельзя пить воду, чтобы не навредить своему здоровью 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 48 минут назад
9 ситуаций, когда нельзя пить воду
Фото: depositphotos.com
Без воды ткани и органы организма довольно быстро перестают выполнять заданную природой функцию, поэтому пить чистую воду нужно ежедневно. Но делать это нужно с умом — во-первых, правильно выбирать производителя и тип напитка, и, во-вторых, всегда помнить о запретах, связанных с питьем воды.
Несвоевременное или излишнее потребление жидкости может привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые вряд ли кому-то нужны. В каких случаях обычная питьевая вода без добавок может сильно навредить, и сколько на самом деле нужно пить?

1. Питье во время интенсивной тренировки

Медики и тренеры солидарны: количество жидкости во время нагрузки в спортзале должно быть сведено к минимуму. В течение тренировки жажда может быть даже повышенной — но это обманчиво, на самом деле организм не нуждается в таком объеме воды, как может показаться.
Если же выпить слишком много, произойдет вымывание электролитов — голова может начать болеть и кружиться, вызывая тошноту и слабость. Чтобы этого не случилось, первый полноценный стакан воды можно выпить через 5-10 минут после завершения тренировки. А во время нее смачивать губы или полоскать рот.

2. Вода неизвестного происхождения

То, что нельзя пить воду из садового шланга или из-под крана, совершенно очевидно даже детям (исключение составляют кухонные краны со встроенным фильтром для воды). Но и воду, происхождения которой вы не знаете, не стоит пить. Однозначно безопасно взять запечатанную бутылку и открыть самому — все остальное может быть очень рискованно.

3. Питьевой режим перед сном

Из-за выпитой на ночь воды вы можете получить настоящую бессонницу: в туалет придется встать пару раз, и вовсе не факт, что удастся погрузиться обратно в объятия Морфея. Кроме того, во сне почки работают не так интенсивно, как днем — есть риск не слишком обрадоваться своему отражению в зеркале из-за отеков.

4. Физиологические особенности: моча стала прозрачной

Это такое же отклонения от нормы, как и потемневшая моча (это сигнализирует о недостатке воды в организме). Если вы видите, что цвет исчез вовсе, вы уже выпили слишком много воды, это может вызвать падение уровня натрия и следом — сердечный приступ. Следите за этим показателем, чтобы не случилось беды, и приучите к этому детей.

5. Вода с добавками и подсластителями

Такая вода может быть опасна для тех, кто намеревается похудеть — добавки, в основном, вызывают усиление аппетита, что приведет к обратному эффекту в виде набора веса. Заметим, речь идет только о воде из магазина — воду с небольшим количеством сока лайма и травами, которую вы сделали самостоятельно, можно пить безо всяких опасений.

6. Ситуация, когда вы уже выпили много воды

Это может быть опасно множеством проблем со здоровьем, так что пить дополнительный стакан воды точно не стоит — пожуйте листик мяты в случае сильной жажды или почистите зубы. «Слишком много» — это больше 2 литров в день для взрослого человека.

7. Острая пища

Жжение во рту вызывает вещество капсаицин — он содержится, например, в перце чили. Избавиться от неприятных ощущений можно, выпив стакан молока или кефира, съев немного риса или банан. Если же выпить воду, то капсаицин просто смоется в пищевод, так что жечь будет не только во рту.

8. Слишком холодная вода

Если выпить залпом стакан ледяной воды в жару, то с почти стопроцентной вероятностью вы сляжете с ангиной. И захотите пить еще больше. В теплое время года стоит пить прохладную воду небольшими порциями или, еще лучше, горячий чай: так гораздо проще переносить зной.

9. Прием пищи

Во время еды не стоит пить воду по причине разбавления ферментов слюны. Если их будет недостаточно, можно заработать несварение желудка. Самое разумное — выпить стакан воды за 20-25 минут до еды, это еще и поможет от переедания.
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