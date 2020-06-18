Действительно ли работает диета по группе крови 

О том, что диета, основанная на группе крови, самая действенная, слышали очень многие желающие похудеть. Все-таки группа крови определяется геном, состоящим из набора уникальных клеток, которые по-разному, индивидуально реагируют на те или иные употребляемые продукты. Однако насколько такая диета действительно эффективна? Отечественные и зарубежные ученые выяснили это вопрос.

В чем суть диеты

Впервые о том, что диета человека должна быть соотнесена с его группой крови, в 1996 году в своей книге «Все, что мы едим: 4 типа питания» заявил американский доктор натуропатии, Питер Д’Адамо. В дальнейшем он выпустил еще несколько трудов на эту тему и все они сразу же стали популярными. Автор утверждает, что физиологические особенности того или иного организма обязательно соотносятся с группой крови, поскольку каждый ее тип имеет различное эволюционное происхождение. Питание тоже зависит от группы крови и вот почему. Одними из ее компонентов являются лектины — соединения белков и ферментов, которые способны склеивать красные кровяные тельца. Наблюдения за пациентами предоставили доктору Д’Адамо доказательства того, что подобное всегда происходит, когда лектины, содержащиеся в пище, не подходят определенной группе крови. Они начинают негативно влиять на эритроциты — красные кровяные тельца, приводя их к «слипанию» между собой, что в дальнейшем выражается в возникновении инфарктов, почечной недостаточности, атеросклерозе сосудов, снижении иммунитета и т. п. Понять, какой тип питания нужен каждому определенному человеку, можно как раз на основе его группы крови. Например, человек с типом I (0) — самым древним, но не очень распространенным, по мнению доктора Д’Адамо, является генетическим потомком охотников и рыболовов, поэтому должен придерживаться вариации «палеодиеты». То есть ему надо постоянно получать в пищу высокое содержание животного белка и зелени — мясо, рыбу, птицу, некоторые овощи и фрукты. Зерновые, бобовые культуры, молоко и молочные продукты такому человеку следует ограничить. Люди с группой крови II (А) — вероятно, потомки земледельцев, поэтому должны больше употреблять злаков, растений, овощей и полностью отказаться от красного мяса. Обладатели группы III (В) — наследники кочевников. Из мясных продуктов им подходит говядина и конина, но противопоказана курица и свинина. Они должны употреблять молоко, но исключить пшеницу, кукурузу, чечевицу, а также овощи — например, помидоры, которые никогда не были свойственные кочевому образу жизни. Что касается представителей группы крови IV (АВ), то, видимо, их предки появились относительно недавно и уже вели смешанный образ жизни: ловили рыбу, охотились на мелкую дичь, занимались выращиванием скота и примитивным земледелием. Поэтому им подходят рыба, говядина, курица, молоко, бобовые и зерновые. Но исключается свинина, сложные овощи и экзотические фрукты. Огромное количество людей не только в США, но и в других странах восприняли открытие доктора Д’Адамо в качестве руководства к действию и стали придерживаться рекомендованной им диеты.

Что говорят отечественные ученые

В России чуть позже, но также некоторыми отечественными диетологами была разработана похожая программа питания, основанная на гематологическом коде. Но ее создатели утверждали, что брали за основу методичку Министерства Здравоохранения РФ от 1992 года по диагностике непереносимости нестероидных лекарственных препаратов. Дескать, нейтрофилы, вид лейкоцитов, о которых писал доктор Д’Адамо, по-разному реагируют на различные продукты, которые съедает человек. Из трудов американского натуропата следует, что нейтрофилы и лектины являются теми самыми органическими элементами, которые вредят человеку в зависимости от группы его крови. Представители Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи по этому поводу только искренне удивляются. Пища, которую употребляет человек, не попадает в кровь в своем натуральном виде. В желудочно-кишечном тракте под воздействием химически агрессивной среды она распадается на белки, жиры и углеводы. Поэтому нейтрофилы никак не могут встретиться с неприятными им продуктами. Большая часть лектинов не является ферментами и лишь некоторые участвуют в устройстве человеческого иммунитета. Отечественные специалисты из Исследовательского центра питания утверждают, что лектины могут навредить человеку только в одном случае — если каждый день употреблять в пищу большое количество соевых бобов. Тогда можно заработать расстройство кишечника из-за токсичного воздействия на него соевого лектина агглютинина. Но даже кипячение бобов в течение 10 минут нейтрализует в них до 99% лектинов. Обоснование того, что это соединение может спровоцировать какое-либо другое заболевание, например, инфаркт миокарда, вообще не соответствует действительности.

Более того, специалисты из Зоологического института РАН по поводу научных обоснований Питера Д’Адамо относительно происхождения групп крови вовсе разводят руками. У всех высших приматов, например, у горилл и шимпанзе, тоже по 4 группы крови и они разделяются по тому же принципу, что и у людей. Но предки современных обезьян никогда не являлись ни кочевниками, ни земледельцами. А вот факты того, что кровь высших приматов родственна человеку по большинству параметров — неопровержимы. Документально подтвержденных положительных случаев, когда человеку с определенной группой переливали кровь такого же типа, взятой у обезьяны, во всем мире предостаточно.

Исследования канадских специалистов

Оказывается, точка в диете по группе крови, разработанной доктором Д’Адамо, была поставлена еще в 2014 году. Доктор Эль-Сохейми, профессор натурогеномики Университета Торонто, провел детальное изучение связи группы крови и питания. Еще 4 года назад он опубликовал свой труд в одном из специализированных медицинских журналов страны. Профессор вместе со своей командой провел масштабное исследование анализов крови 1455 добровольцев, придерживающихся строгих диет именно по группам крови. Специалисты анализировали ДНК и другие количественные характеристики взятой для анализов крови, включая показатели инсулина, холестерина и триглицеридов, а также других биологических и химических соединений, напрямую влияющих на состояние внутренних органов и всего организма в целом. После определенного времени тестирования доктор менял диеты своих испытуемых на противоположные. Люди с первой группой употребляли продукты, предназначенные, согласно разработке доктора Д’Адамо, для второй, а те для четвертого типа крови и т. д. И снова проводились детальные исследования и состояния органов. Профессор Эль-Сохейми уверен, что в действительности не существует никаких закономерностей подобного питания относительно групп крови. Все указанные рекомендации, режим и списки продуктов приводят к хорошему результату, но только у здоровых людей, не нуждающихся в специальной диете по медицинским показаниям. В этих случаях все диеты привели к снижению массы тела и уровня холестерина, уменьшению объема талии. Однако у людей с эндокринологическими заболеваниями подобные закономерности питания по группам крови не работали и выявить пищевую аллергию или генетическую предрасположенность к непереносимости тех или иных продуктов питания на этом принципе тоже оказалось невозможно.