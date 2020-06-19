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Как правильно выбирать нижнее белье 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Как правильно выбирать нижнее белье
Фото: depositphotos.com
Современные компании, которые занимаются производством нижнего белья, предлагают широкий ассортимент разных фасонов и тканей. Женщины часто теряются, так как им хочется носить красивое белье с комфортом и без вреда для здоровья. "Рамблер" рассказывает, как правильно подойти к выбору этого элемента гардероба.

Бюстгальтер

При выборе бюстгальтера важно обратить внимание не на его внешний вид, а на комфорт при носке, а также подобрать нижнее белье для разных тканей. Например, кружевное не подойдет для тонких материалов, и под блузками оно будет просвечивать. Если вы не знаете свой размер, то попросите помощи у консультантов. При выборе оценивайте белье по обхвату в груди, чашечкам и бретелям. Когда будете мерить бюстгальтер, застегните его на самый правый крючок, то есть в этом положении он должен сидеть идеально. Остальные два нужны для того, чтобы использовать их при растяжении ткани. Помните, что бюстгальтер нужен для того, чтобы поддерживать и приподнимать грудь. Для этого отрегулируйте бретельки. При этом смотрите, чтобы они не впивались в плечи, а полоска сзади не поднималась. Многие девушки любят прибегать к технологии push up, но такие бюстгальтеры нельзя носить каждый день. Во-первых, они не практичны в жару, а, во-вторых, слишком сильно прижимают грудь и создают дополнительный вес на плечи. Их можно покупать, но надевать стоит, если необходимо подчеркнуть декольте. Что касается бюстгальтеров с декором, многие эксперты утверждают, что надевать их нужно по особым случаям и не носить с деликатными тканями.

Трусы

Для ежедневной носки также нужно выбрать удобный фасон и ткань. Врачи рекомендуют носить трусы из хлопка, так как этот дышащий материал не позволит бактериям размножаться. Если вы все-таки привыкли к другим материалам, обратите, чтобы из хлопка была хотя бы подкладка. Не берите трусы на размер меньше, так как они могут впиваться в кожу и нарушать кровообращение. Стоит аккуратно подходить к белью ярких цветов из-за того, что некоторые красители могут вызывать аллергическую реакцию. Если вы планируете купить несколько комплектов на каждый день, выбирайте натуральные ткани и нейтральные цвета. Что касается фасона, то врачи не пришли к единому мнению. Существует миф, что трусы могут переносить инфекции из одной части тела в другую, но это не так. Купите разные фасоны, а потом решайте, с каким вам комфортнее больше всего.
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