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Что произойдет с телом, если перестать носить нижнее белье 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что будет, если ходить без трусов
Фото: depositphotos.com
Действительно ли необходимо носить белье или это просто привычка? «Рамблер» расскажет, что произойдет с телом, если перестать носить трусы.

Будет меньше раздражения кожи

Слишком плотные трусы могут вызвать раздражение и потертость в области влагалища. Трение обычно возникает, когда нижнее белье сделано из синтетических тканей.

Есть вероятность получить микроразрез

Микроразрезы, также известные как вагинальные трещины, могут быть вызваны растяжением или раздражением кожи. Они возникают, если заниматься спортом без нижнего белья.

Можете стать более восприимчивыми к бактериям

Если вы в платье или юбке и при этом не носите нижнее белье, то есть вероятность, что часть вашей одежды может случайно приподняться в общественном транспорте. И тогда повышаются шансы на попадание чужеродных бактерий на кожу.

Кровообращение может улучшиться

Если вы носите плотное нижнее белье в течение длительного времени, то это может привести к нарушению кровообращения. А слишком сильное давление на нервы, которые проходят через пах, могут вызвать покалывание и онемение.

Можно избежать проблем с пищеварением

Если вы страдаете от синдрома раздраженного кишечника, обтягивающее нижнее белье может только ухудшить ваше состояние. Поэтому следует выбирать более свободные трусы или вовсе от них отказаться.
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