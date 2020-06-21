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«Непоправимый удар организму»: диетолог Соломатина назвала напитки, которые нельзя пить в жару 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Напитки, которые нельзя пить в жару
Фото: Вечерняя Москва
В жаркие летние дни всегда хочется пить больше жидкости. Но есть некоторые напитки, от которых лучше отказаться в знойную погоду, поскольку они не только не утолят жажду, но и наносят вред организму. Какие именно «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
По словам диетолога Елены Соломатиной, хуже всего в летний период организм усваивает напитки, которые содержат кофеин.
— Это и многими любимый кофе, чай, энергетические напитки — все они вместо того, чтобы насытить жидкостью и питательной средой наши клетки, напротив, выводят воду, тем самым обезвоживая организм.
Соломатина не рекомендует употреблять эти напитки, но если все же кофеманы не могут отказать себе в чашке любимого напитка, то каждый его прием должен сопровождаться двумя стаканами питьевой воды.
Ошибочно также мнение некоторых людей о том, что пиво, лимонад или любой сладкий газированный напиток является прекрасным средством утоления жажды.
— В пиве и перечисленных продуктах высокий гликемический показатель, что повышает уровень сахара крови, а иной раз может даже вызвать потерю сознания. Еще одной опасностью является алкоголь, который содержится в этом хмельном напитке. При жаре такое сочетание может нанести непоправимый удар по организму. Даже безалкогольное пиво я не рекомендует употреблять, поскольку все эти напитки являются мочегонными и просто-напросто выводят воду из организма, — отметила диетолог.
Альтернативой всем этим напиткам, по словам Соломатиной, может стать квас.
— Вот это напиток всем напиткам. Он прекрасно утоляет жажду, обладает полезными свойствами, но лучше, конечно, покупать несладкие разновидности кваса и натурального брожения, чтобы опять же не повышать гемоглобин, — предупредила врач.
Прекрасными средствами утоления жажды служат также айран, кефир и чайный гриб. Но лучше всего в жаркий сезон есть свежие фрукты и овощи, а напиток использовать только один — чистую столовую воду.
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