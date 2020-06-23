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Москвички вышли из самоизоляции и бросились откачивать жир 

Lenta.ru 3 часа назад
Москвички после самоизоляции откачивают жир
Фото: Lenta.ru
Липосакция стала самой популярной процедурой у жительниц Москвы после окончания режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказала управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.
По словам специалистки, процедуру чаще всего делают зимой, поскольку после ее проведения пациентке необходимо ходить в компрессионном белье целый месяц, что некомфортно в жаркую погоду. Несмотря на это, после открытия медицинского центра спрос на нее значительно вырос.
Отмечается, что женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина. При этом эксперт подчеркивает, что они не планировали обращаться к специалистам до пандемии, однако решились на операцию из-за резкого скачка веса.
«Девушки приходили со словами, что у них нет времени худеть, садиться на диету и заниматься спортом. Они хотели быстренько все убрать»,
— рассказала Дельник. Она также добавила, что на данный момент процедура пользуется особым спросом у женщин, которые всегда держат себя в форме, однако «расслабились на карантине», но не у тех, кто постоянно борется с лишним весом.
9 июня россиянам раскрыли способ быстрого похудения после изоляции. Специалисты «Роскачества» рассказали, что для безвредного похудения следует уменьшить количество потребляемых килокалорий на 15-30 процентов, а также выполнять 10 тысяч шагов ежедневно. Кроме того, эксперты советуют ложиться спать до полуночи.
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Женский форум
Здоровье , Lenta.ru
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