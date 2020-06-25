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Названа самая опасная летняя обувь 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
Названа самая опасная летняя обувь
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Обувь на плоской подошве может стать причиной деформации стопы. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар.
По его словам, самую большую опасность по этому критерию представляют сланцы. Врач рекомендовал носить обувь с поддержкой стопы с внутренней стороны и не пренебрегать ортопедическими стельками. Кроме того, он указал на необходимость выбирать обувь с не слишком жесткой подошвой.
По возможности, добавил Вихтар, летом в парках или за городом стоит походить вообще босиком.
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Здоровье , Мода , Комсомольская правда
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