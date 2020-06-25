Чем заменить бег в борьбе с лишним весом 

Нет времени на утреннюю тренировку? Мы подскажем активную альтернативу.

Летом особенно хочется выглядеть отлично. Очень часто по дороге на работу можно увидеть бегунов, которые каждый день перебарывают лень и отправляются на пробежку. Однако не каждый из нас может позволить себе такой тип занятий, но стоит ли расстраиваться? Конечно, нет, ведь бег прекрасно компенсируют другие виды активности, о которых мы и поговорим далее.

Ходим по лестнице

Самая простая альтернатива ежедневным пробежкам — ходьба по лестнице. Если вы живете в многоэтажном доме, просто исключите лифт из своей жизни и выходите из дома чуть раньше, чтобы успеть спуститься в неспешном режиме. В первую очередь подобная активность тренирует сердечную мышцу, также активно задействуется нижняя часть корпуса, что особенно важно для женщин, чьи проблемы сосредоточены в области бедер и ягодиц. Чтобы увидеть результат уже через месяц, преодолевайте как минимум пять лестничных пролетов в день.

Бегаем на месте

Если вы не против пробежек, однако, условия не позволяют выйти на стадион или в ближайший парк, решение есть — бегаем у себя дома. Да-да, бег на месте ничем не уступает классическому бегу, если мы говорим об эффективности тренировок. Кроме того, когда за окном ливень, выходить не хочется от слова совсем. Домашнее кардио не позволит пропустить ни одного дня занятий, а потому можно не бояться за фигуру.

Прыжки на месте

Прекрасное упражнение, если вам надоел бег на месте. Если у вас нет противопоказаний к подобной активности, обязательно включите прыжки в свою ежедневную программу тренировок. Прыжки сжигают как минимум сто калорий за несколько минут тренировок, а также благоприятно влияют на сердце. Однако обязательно выполняйте упражнение в кроссовках для дополнительной амортизации.

Активные приседания

Еще одно классическое кардио-упражнение — глубокие приседания. Пр проблемах с суставами прыжки и бег в любых проявлениях довольно негативно сказываются на нашем состоянии, поэтому рекомендуем присмотреться к более безопасным приседаниям. Упражнение требует регулярности, лучше всего выполнять приседания утром и вечером для достижения результата в кратчайшие сроки.

Танцы

Довольно большой процент людей считает, что танцы — бессмысленная трата времени, однако мы в корне не согласны с подобным утверждением. Во-первых, любой вид танцев оказывает благоприятное воздействие на наш организм, а во-вторых, музыкальное сопровождение делает занятия не такими скучными и монотонными. Выбирайте понравившееся направление и отправляйтесь сжигать калории.