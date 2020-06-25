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Кому нужна йога и где искать волшебную таблетку 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Когда речь заходит о йоге, всегда всплывает масса заблуждений и мифов, кто-то представляет бодрых девушек в лосинах с нереальной растяжкой и говорит — ну нет, я не гибкий, это не для меня, кто-то считает, что йога для светлых человечков на диете из добра и света, и, конечно, не хочет себя к ним причислять. Разобраться не просто.
Что такое йога, чем она хороша и опасна, как не покалечиться и навсегда отказаться от алкоголя и других психостимуляторов, как найти своего учителя и не повестись на маркетинговые уловки рассказал преподаватель по йоге Дмитрий Шарушкин в новом выпуске "Рамблер/посиделок". Присоединиться к его практикам и узнать больше о йоге, медитациях, питании и многом другом можно на его Youtube-канале и сайте.
В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" основатель школы Surf Like Pro Сева Шульгин и его ученик Гриша Иоффе, оказавшиеся в разгар пандемии в коста-риканской деревушке на краю джунглей, рассказали, сложно ли выжить в этом раю, как наладить отношения с местными, почему не получилось вернуться на родину и стоит ли об этом жалеть.
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