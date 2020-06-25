Кому нужна йога и где искать волшебную таблетку 

Когда речь заходит о йоге, всегда всплывает масса заблуждений и мифов, кто-то представляет бодрых девушек в лосинах с нереальной растяжкой и говорит — ну нет, я не гибкий, это не для меня, кто-то считает, что йога для светлых человечков на диете из добра и света, и, конечно, не хочет себя к ним причислять. Разобраться не просто.

сайте. Что такое йога, чем она хороша и опасна, как не покалечиться и навсегда отказаться от алкоголя и других психостимуляторов, как найти своего учителя и не повестись на маркетинговые уловки рассказал преподаватель по йоге Дмитрий Шарушкин в новом выпуске "Рамблер/посиделок". Присоединиться к его практикам и узнать больше о йоге, медитациях, питании и многом другом можно на его Youtube-канале