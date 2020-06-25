Что ваша грудь может рассказать о вашем здоровье 

Грудь, как и любой другой орган, может сигнализировать о различных недугах. Как их вовремя выявить? Расскажет "Рамблер".

Одна грудь больше другой

Если ваши груди с самого детства отличаются по размеру, бить тревогу не стоит, — с ними все в порядке. Но в случае, когда одна грудь внезапно стала заметно отличаться от другой, необходимо срочно обратиться к специалисту, — этот симптом может сигнализировать об онкологии.

Волосы вокруг сосков

У большинства женщин есть волоски на ареоле, у некоторых они появляются вокруг сосков. Однако иногда этот признак свидетельствует о поликистозе яичников. Данный недуг также сопровождается появлением прыщей и нарушениями в менструальном цикле. Борьбу с этой болезнью следует начать сразу же после ее обнаружения, иначе она может привести к бесплодию.

Выделения из сосков

Белые мутные выделения могут появляться по нескольким причинам. Во-первых, в случае, когда какой-то фактор стимулирует выработку молока. Это может происходить, даже если вы не беременны и не кормите грудью. Во-вторых, белые выделения могут появляться как побочные эффекты антидепрессантов. И в первом, и во втором случае необходимо обратиться к врачу.

Иные выделения могут свидетельствовать о папилломе, удалить которую может только специалист.

Впадины на груди или втянутый сосок

Чаще всего данный симптом сигнализирует о раке груди. Заметив его у себя, поспешите срочно обратиться к врачу.

Раздражение под грудью

Подобную реакцию могут спровоцировать несколько причин. Среди них: аллергия на ткань или неподходящий гель для душа, несвежее белье, а также интертригинозный дерматит. Избавиться от последнего помогут мази с антибиотиком, стероидами или гидрокортизоном.