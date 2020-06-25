Почему возникает цистит после секса 

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Цистит, возникающий у женщин после полового контакта, еще называют «болезнью медового месяца». Почему воспаляется мочевой пузырь, и чем опасно самолечение, рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Лейла Кулумбегова.

Эксперт отметила, что с циститом рано или поздно сталкивается как минимум половина женщин. Так называется воспаление мочевого пузыря, сопровождающееся болезненным мочеиспусканием, частыми позывами, резями, ощущением неполного опорожнения. Может изменяться цвет мочи, повышаться температура.

Причина появления цистита после секса заключается в анатомических особенностях мочеиспускательного канала у женщин. Он короткий, относительно широкий и расположен близко к влагалищу, откуда в него попадает патогенная флора.

Уретра, расположенная низко и близко к преддверию влагалища повышает риск развития посткоитального цистита. Порой проблему приходится решать хирургически, отмечает доктор Кулумбегова.

Врач призвала не заниматься самолечением и не принимать нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики по своему усмотрению.

«Кратковременный эффект вы, может быть, и получите. Но рискуете не долечить цистит и заполучить хроническую форму этого заболевания»,

— предупреждает специалист.

При появлении симптомов цистита нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Специалист сделает забор материала из уретры и влагалища, посев мочи, определит возбудитель и назначит нужный антибиотик.

Для профилактики «болезни медового месяца» необходимо принимать душ после полового контакта и тщательно подмываться с использованием специального средства для интимной гигиены.