Мифы об аюрведе: кто их создает и кому это надо 

Интерес к аюрведе значительно возрос во время пандемии, когда стало понятно, что мощностей современной медицины явно не хватает и нужно искать другие способы помочь своему организму. Побочными результатами стали взвинченные цены на имбирь и лимоны, а также огромное количество домыслов об этой древней науке о здоровье.

Можно даже сказать, что слухи и откровенные заблуждения преследуют аюрведу. Например, что такие препараты полностью заменяют антибиотики и можно не лечится от короновируса. Или что можно превышать дозировку «чтобы наверняка убить заразу» или наоборот, что можно пить что угодно, потому что «это же травки всякие».

Доктор Борис Рагозин , практикующий аюрведический врач с 20-летним стажем, опровергает самые распространённые из них.

@ayurvedaragozin

Борис Владимирович, насколько безвредны аюрведические препараты?

Б. Р. : Несмотря на то, что препараты имеют растительное происхождение, это всё-таки лекарства, которые при неправильной дозировке могут навредить. Есть препараты, которые лучше вообще не применять без назначения врача. Каждый организм индивидуален, и что помогло одному, навредит другому. Чтобы аюрведа пошла вам на пользу, нужно консультироваться с врачом, потому что эта наука предполагает строго индивидуальный подбор лекарств в зависимости от типа конституции и текущих проблем.

Можно ли совмещать аюрведическое лечение и обычные лекарства? Не возникнет ли побочный эффект?

Б. Р. : Как показывает практика, вреда при одновременном приёме нет. Например, пациент уже принимает лекарства от гипертонии или диабета. Эти заболевания требуют длительного лечения, в таком случае не рекомендуется немедленно прекращать лечение и переходить на аюрведические лекарства. Но если есть возможность, лучше не смешивать две медицинские системы.

Аюрведа использует только травы?

Б. Р. : Травы — основной компонент большинства лекарств. Помимо этого используется молоко, топлёное и сливочное масло, мёд, каменная соль, зола. В состав некоторых препаратов входят золото, серебро, медь, железо, сера, слюда, цинк, олово, коралл, жемчуг. При необходимости аюрведа предписывает очищение, массаж и йогу в сочетании с лечебными процедурами.

Кор. : Обязательно ли быть вегетарианцем, чтобы лечиться по аюрведе?

Б. Р. : Цель аюрведы — сделать человека здоровым и счастливым. Если для этого нужно есть мясо, аюрведа предписывает мясную диету. В древних текстах даже описаны способы приготовления различных алкогольных напитков и случаи их употребления.

Кор. : Аюрведическое лечение предписывает религиозные обряды?

Б. Р. : Древние врачи были частью религиозного общества и не могли игнорировать обряды. Они наблюдали, анализировали, делали выводы о влиянии духовной практики на здоровье. Поэтому в классической аюрведической литературе рекомендуются молитвы, повторение мантр, ношение оберегов, паломничества по святым местам и так далее. Сейчас эти практики выполняются исключительно по желанию пациента.

Должен ли аюрведический врач обладать даром целительства?

Б. Р. : Чтобы быть хорошим врачом не нужен какой-то особый дар. Харизма врача — это, безусловно, дар Бога, но она не может заменить образование, опыт и профессионализм.

Кор. : Кстати, об образовании. Есть мнение, что аюрведические врачи либо самоучки, либо шарлатаны.

Б. Р. : Шарлатаны есть везде, но я буду говорить только о настоящих врачах. Специальное образование можно получить в аюрведической школе или институте. Специальность называется «Бакалавр аюрведической медицины и хирургии». Обучение очное и продолжается пять лет. После успешного завершения обучения начинающих врачей ждёт обязательная годичная стажировка. Если говорить обо мне, то я получил диплом врача российского образца РУДН и диплом BAMS (Bachelor of Ayurvedic medicine and surgery). Аюрведический доктор (Бакалавр Аюрведической медицины и хирургии). Обучение проходил в Гуджаратском Аюрведическом Университете (город Джамнагар, Индия).

Кор. : Борис Владимирович, существует мнение, что аюрведа — устаревшая система.

Б. В. : Древняя — не значит устаревшая. Напротив, за 5 с лишним тысяч лет существования аюрведа накопила огромный опыт в лечении больных. Достижения аюрведических врачей в фармакологии и хирургии вызывают интерес западных учёных. Люди доверяют аюрведе, а это говорит о её актуальности и способности приносить пользу.

Кор. : Какой миф удивил Вас больше всего?

Б. Р. : О целительной силе имбиря. Когда началась пандемия, люди почему-то решили, что он способен вылечить всё, включая новый вирус. Имбирь, безусловно, очень полезен, но он не панацея.

аюрведа предписывает заниматься самооздоровлением, познавать свое тело, переходить на тот режим дня и питание, которое полезно именно вам в соответствии с вашим типом конституции и теми проблемами, которые есть у вас и вокруг вас. Аюрведа — это прежде всего путь к здоровью, можно без преувеличения сказать, что большинство идей современного ЗОЖ и натуропатии базируются именно на ней, но часто в усеченном и искаженно виде, потому что не имеют под собой целостной базы, которая сохранилась в ней.

@ayurvedaragozin

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Б. Р. : Народ, видимо, и придумывает. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то стал спрашивать в магазинах имбирь, поставщики смогли продать по повышенной цене и понеслось. Враг, как чаще всего и бывает, незнание и нежелание разбираться, общаться со специалистами, учиться.