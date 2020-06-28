Мифы об аюрведе: кто их создает и кому это надо 

Интерес к аюрведе значительно возрос во время пандемии, когда стало понятно, что мощностей современной медицины явно не хватает и нужно искать другие способы помочь своему организму. Побочными результатами стали взвинченные цены на имбирь и лимоны, а также огромное количество домыслов об этой древней науке о здоровье.
Можно даже сказать, что слухи и откровенные заблуждения преследуют аюрведу. Например, что такие препараты полностью заменяют антибиотики и можно не лечится от короновируса. Или что можно превышать дозировку «чтобы наверняка убить заразу» или наоборот, что можно пить что угодно, потому что «это же травки всякие».
Доктор Борис Рагозин, практикующий аюрведический врач с 20-летним стажем, опровергает самые распространённые из них.
@ayurvedaragozin
Борис Владимирович, насколько безвредны аюрведические препараты?
Б. Р. : Несмотря на то, что препараты имеют растительное происхождение, это всё-таки лекарства, которые при неправильной дозировке могут навредить. Есть препараты, которые лучше вообще не применять без назначения врача. Каждый организм индивидуален, и что помогло одному, навредит другому. Чтобы аюрведа пошла вам на пользу, нужно консультироваться с врачом, потому что эта наука предполагает строго индивидуальный подбор лекарств в зависимости от типа конституции и текущих проблем.
Можно ли совмещать аюрведическое лечение и обычные лекарства? Не возникнет ли побочный эффект?
Б. Р. : Как показывает практика, вреда при одновременном приёме нет. Например, пациент уже принимает лекарства от гипертонии или диабета. Эти заболевания требуют длительного лечения, в таком случае не рекомендуется немедленно прекращать лечение и переходить на аюрведические лекарства. Но если есть возможность, лучше не смешивать две медицинские системы.
Аюрведа использует только травы?
Б. Р. : Травы — основной компонент большинства лекарств. Помимо этого используется молоко, топлёное и сливочное масло, мёд, каменная соль, зола. В состав некоторых препаратов входят золото, серебро, медь, железо, сера, слюда, цинк, олово, коралл, жемчуг. При необходимости аюрведа предписывает очищение, массаж и йогу в сочетании с лечебными процедурами.
Кор. : Обязательно ли быть вегетарианцем, чтобы лечиться по аюрведе?
Б. Р. : Цель аюрведы — сделать человека здоровым и счастливым. Если для этого нужно есть мясо, аюрведа предписывает мясную диету. В древних текстах даже описаны способы приготовления различных алкогольных напитков и случаи их употребления.
Кор. : Аюрведическое лечение предписывает религиозные обряды?
Б. Р. : Древние врачи были частью религиозного общества и не могли игнорировать обряды. Они наблюдали, анализировали, делали выводы о влиянии духовной практики на здоровье. Поэтому в классической аюрведической литературе рекомендуются молитвы, повторение мантр, ношение оберегов, паломничества по святым местам и так далее. Сейчас эти практики выполняются исключительно по желанию пациента.
Должен ли аюрведический врач обладать даром целительства?
Б. Р. : Чтобы быть хорошим врачом не нужен какой-то особый дар. Харизма врача — это, безусловно, дар Бога, но она не может заменить образование, опыт и профессионализм.
Кор. : Кстати, об образовании. Есть мнение, что аюрведические врачи либо самоучки, либо шарлатаны.
Б. Р. : Шарлатаны есть везде, но я буду говорить только о настоящих врачах. Специальное образование можно получить в аюрведической школе или институте. Специальность называется «Бакалавр аюрведической медицины и хирургии». Обучение очное и продолжается пять лет. После успешного завершения обучения начинающих врачей ждёт обязательная годичная стажировка. Если говорить обо мне, то я получил диплом врача российского образца РУДН и диплом BAMS (Bachelor of Ayurvedic medicine and surgery). Аюрведический доктор (Бакалавр Аюрведической медицины и хирургии). Обучение проходил в Гуджаратском Аюрведическом Университете (город Джамнагар, Индия).
Кор. : Борис Владимирович, существует мнение, что аюрведа — устаревшая система.
Б. В. : Древняя — не значит устаревшая. Напротив, за 5 с лишним тысяч лет существования аюрведа накопила огромный опыт в лечении больных. Достижения аюрведических врачей в фармакологии и хирургии вызывают интерес западных учёных. Люди доверяют аюрведе, а это говорит о её актуальности и способности приносить пользу.
Кор. : Какой миф удивил Вас больше всего?
Б. Р. : О целительной силе имбиря. Когда началась пандемия, люди почему-то решили, что он способен вылечить всё, включая новый вирус. Имбирь, безусловно, очень полезен, но он не панацея.
аюрведа предписывает заниматься самооздоровлением, познавать свое тело, переходить на тот режим дня и питание, которое полезно именно вам в соответствии с вашим типом конституции и теми проблемами, которые есть у вас и вокруг вас. Аюрведа — это прежде всего путь к здоровью, можно без преувеличения сказать, что большинство идей современного ЗОЖ и натуропатии базируются именно на ней, но часто в усеченном и искаженно виде, потому что не имеют под собой целостной базы, которая сохранилась в ней.
@ayurvedaragozin
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Б. Р. : Народ, видимо, и придумывает. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то стал спрашивать в магазинах имбирь, поставщики смогли продать по повышенной цене и понеслось. Враг, как чаще всего и бывает, незнание и нежелание разбираться, общаться со специалистами, учиться.