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Что будет, если ходить в мокром купальнике 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Что будет, если ходить в мокром купальнике
Фото: depositphotos.com
Летом начинается пляжные сезон, и все едут купаться на водоемы. Многие после отдыха предпочитают не переодеваться и ехать домой в мокром купальнике. Главный аргумент — "жарко, итак высохнет на солнце". Однако мало, кто задумывается, что это может привести к неприятным проблемам с женским здоровьем. Какие опасности скрыты за мокрым купальником, выяснил "Рамблер".
Врачи не рекомендуют долго носить купальник после выхода из воды. Во-первых, потому, что там содержится множество бактерий, которые активно размножаются в мокрых тканях. Это может нарушить микрофлору половых органов и привести к различным заболеваниям. Например, бактериальному вагиниту. Среди его симптомов — зуд, выделения и неприятный запах. При их наличии стоит сразу обратиться к гинекологу.
Кроме того, высок риск подхватить грибковую инфекцию. Купальники, как правило, сделаны из синтетической ткани, из-за чего кожа в них не дышит. А тепло, влага и отсутствие циркуляции воздуха — идеальная среда для грибков. Долгое нахождение в купальнике может быть чревато появлением молочницы. Еще на теле может появиться красная зудящая сыпь.
По этим причинам врачи рекомендуют после купания сразу принимать душ и переодеваться в сухую одежду. Если в ваших планах провести на пляже весь день, лучше взять с собой купальник на смену.
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