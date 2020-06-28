Гормоны присутствуют в организме каждого человека и призваны регулировать его работу. Основная их часть продуцируется в железах внутренней секреции. Синтетические гормоны — искусственные аналоги природных. Их применение при лечении гинекологических заболеваний дает ощутимые результаты. Расскажем, какие гормональные препараты принимать после 45 лет при климаксе, чтобы забеременеть, при похудении.

Какие гормональные препараты принимать после 45 лет при климаксе

После 45 лет каждая женщина претерпевает глобальные изменения, связанные с гормональной перестройкой в организме. Снижение продуцирования женских половых гормонов — эстрогенов, приводит к угнетению функциональности репродуктивной системы.

Это связано с тем, что яичники постепенно прекращают свою работу. При этом женщина утрачивает способность к зачатию, после чего у нее постепенно исчезает менструация.

В период менопаузы у многих женщин после 45 лет появляются проблемы со здоровьем из-за дефицита половых гормонов в организме. В результате может развиться климактерический синдром, протекающий с разной степенью тяжести. В таких случаях показана заместительная гормонотерапия.

Действие препаратов в первую очередь должно быть направлено на регулирование уровня эстрогена в крови. Именно этот гормон отвечает за общее состояние здоровья женщины: участвует в работе кровеносной системы, снижает риск заболевания сердечными патологиями и атеросклерозом, предотвращает вымывание кальция из организма, помогает сохранить эластичность кожи и восстанавливает суставную ткань.

Чаще всего женщинам назначают препараты, содержащие прогестерон и эстрогены. При этом учитывается возраст пациентки, ее образ жизни, склонность к вредным привычкам, продолжительность менопаузы, заболевания пищеварительной системы, риск сердечно-сосудистых нарушений, а также сопутствующая симптоматика.

Применяемые средства:

Фемостон. Комбинированный гормональный препарат, в составе которого содержатся дидрогестерон и эстрадиол — аналоги половых гормонов. Выпускается в таблетках, покрытых оболочкой. Препарат эффективен при возникновении психоэмоциональных климактерических нарушений: снижает нервную возбудимость, снимает головную боль, способствует восстановлению сна, устраняет сухость слизистой, уменьшает вероятность развития гиперплазии эндометрия.

Дивина. Гормонозаместительный препарат. Основные компоненты: дериват прогестерона и эстрадиола валерат. Способен поддерживать активность репродуктивной системы, приближая ее к естественной. Уменьшает продуцирование потовых желез, предотвращает атеросклероз, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития остеопороза.

Цикло-Прогинова. Противоклимактерическое средство, содержащее активные компоненты: норгестрел, эстрадиола валерат и вспомогательные вещества: лактозу, крахмал, магния стеарат, тальк. Позволяет отсрочить прекращение менструаций, предотвращает подавление овуляции, стимулирует выработку собственных гормонов. Эстрадиол восполняет нехватку эстрогенов в организме, обеспечивает лечение вегетативных нарушений: уменьшает потливость, нормализует сон, оказывает успокаивающее действие, предотвращает инволюцию кожи, способствует восстановлению костной ткани, уменьшает мышечную, суставную и головную боль.

Три регол;

Климонорм;

Фемостон Конти;

Дивигель;

Норколут;

Флутафарм;

Марвелон и ряд других. Это далеко не полный перечень препаратов, представлен исключительно для ознакомления. А назначение конкретного лекарства и его дозировку может прописать только врач. После 45 лет женщинам при климаксе могут быть назначены:

Для проведения заместительной терапии лекарства подбираются в каждом конкретном случае отдельно. Противопоказаниями к ЗГТ являются: рак груди, цирроз, гепатит, опухоль печени, венозный тромбоз, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Какие гормональные препараты принимать после 45 лет для похудения

Начиная с 45 лет, у женщин наступает менопауза, проявления которой сопровождаются такими неприятными симптомами, как приливы, отливы, нарушения сна, подавленность и ухудшение настроения. Помимо этого, гормональный дисбаланс приводит к тому, что женщина начинает поправляться, казалось бы без видимых причин.

Небольшие физические нагрузки и сдержанность в питании уже не приводят к желаемому результату. В организме происходит перераспределение подкожного жира, он начинает скапливаться на животе и откладываться на бедрах.

Нарушение метаболизма часто сопровождается стремительным увеличением веса. Дефицит эстрогенов в период менопаузы приводит к инсулинорезистентности и изменению состава липопротеинов крови.

Уровень эстрогена, прогестерона и тестостерона имеет самое прямое отношение к набору веса у женщин в период менопаузы. Эти гормоны отвечает за развитие и состояние груди и бедер.

Несмотря на то что во время климакса наблюдается снижение эстрогена, его превалирование над прогестероном может стать причиной формирования жировых отложений. Чтобы отрегулировать баланс, женщинам прописывают прием гормональных препаратов.

анализ на ФСГ;

маммография;

онкоцитология;

УЗИ груди и органов малого таза;

каулограмма. Такая терапия способна предотвратить прибавку в весе. Исследования, необходимые для назначения лечения:

Противопоказания к ЗГТ при наборе веса — рак матки и рак груди. Во всех остальных случаях предполагается индивидуальный подход к решению проблемы.

Гормональные препараты, при помощи которых можно не допустить ожирения во время климакса:

Утрожестан. Препарат, основной компонент которого — микронизированный прогестерон. Предназначен для перорального употребления. Содержит вспомогательные вещества: лецитин, масло подсолнечника, глицерин, желатин, диоксид титана. Назначается в комплексе заместительной терапии во время менопауз, а также при нарушениях менструального цикла, бесплодии, ПМС. Способствует образованию нормальной слизистой оболочки тела матки, ускоряет утилизацию сахара в крови, нормализует метаболические процессы. Андрогенно неактивен.

Дуфастон. Лекарство, содержащее прогестаген, — аналог прогестерона. Назначается при эндогенном дефиците этого гормона. Активный компонент — гестоген, способен его заменить при регулярном применении. Воздействует на слизистую эндометрия и цервикального канала, не угнетая яичники. Препарат способствует нормализации гормонального баланса и предотвращает развитие ожирения в постменопаузальный период.

Дексаметазон. Относится к группе глюкокортикоидных гормонов. Лекарство оказывает выраженное действие на метаболизм жиров, регулирует энергетический обмен, индуцирует белковые соединения, нормализует водно-электролитный баланс. Воздействует на все ткани организма на клеточном уровне, так как глюкокортикоиды хорошо растворяются в липидах и проникают в клетки посредством мембран. Назначается при эндокринных нарушениях.

Заместительная гормонотерапия помогает избежать резких изменений в женском организме, снижает риск заболеваемости раком молочной железы, развития инфаркта и инсульта. Это только малая часть препаратов. Все назначения и дозы должен прописывать врач.

При комплексном подходе к проблеме можно добиться гораздо более действенных результатов. Поэтому нельзя забывать о правильном питании и физических нагрузках.

Гормональные препараты после 45 лет при эндометриозе

Эндометриоз — распространенное заболевание женской репродуктивной системы, характеризующееся разрастанием клеток эндометрия. Среди клинических проявлений отмечают: болевые ощущения, наличие выделений перед менструацией, нарушение цикла.

Осложнением эндометриоза может быть развитие поликистоза яичников и бесплодие. Вариант лечения недуга подбирается в зависимости от характера его протекания и степени запущенности процесса.

Выраженный лечебный эффект достигается посредством применения комбинированной гормонотерапии. Для купирования боли в области малого таза могут быть назначены противозачаточные таблетки.

Контрацептивы — оптимальный вариант для женщин, которые не планируют беременность. Препараты имеют минимум противопоказаний и побочных эффектов, допустимы для длительной терапии и сравнительно недорого стоят.

Норколут;

Дюфастон;

Левоноргестрел; При эндометриозе применяют прогестагены:

Гормоны прописывают на разных стадиях эндометриоза. При этом курс лечения предполагает непрерывный прием и составляет около полугода.

Прогестероны принимают участие в обеспечении оплодотворения, способствуют нормализации эндометрия и переходу слизистой в оптимальное состояние для развития яйцеклетки после зачатия.

Побочные эффекты: депрессия, кровянистые выделения, повышение чувствительности молочных желез.

Данол;

Даназол и ряд других. Также могут быть назначены антигонадотропины:

Препараты этой группы угнетают деятельность яичников и способствуют атрофии эндометрия с обратимым эффектом, купируют болевой синдром. Антигонадотропы не оказывают эстрогенного действия и подавляют пролиферацию лимфоцитов.

Гозерелин;

Трипотрелин. При мастопатии способствуют исчезновению уплотнений и уменьшению болевых ощущений. Эффект достигается при курсе лечения длительностью 6 месяцев. Агонисты релизинг-гормонов:

Лекарства снижают уровень эстрогенов в организме и способствуют угнетению овуляции. Их достоинство — отсутствие побочных эффектов.

Какие гормональные препараты принимать после 45 лет, чтобы забеременеть

Родить ребенка после 45 лет намного сложнее, чем в более молодом возрасте. Во время менопаузального периода репродуктивная функция у женщин начинает постепенно угасать. Яичники производят меньше яйцеклеток, а вероятность забеременеть снижается.

Но наступление климакса не происходит мгновенно. До тех пор, пока организм не утратил способности к овуляции, можно планировать зачатие. Чтобы контролировать ситуацию, будущим мамам рекомендуется регулярно посещать гинеколога. Во многих случаях на помощь приходят гормональные препараты.

Прием контрацептивов во время полового акта после 45 лет увеличивает шанс благополучно выносить беременность. Временное прекращение менструаций совсем необязательно свидетельствует о наступлении климакса. Оно может быть следствием аменореи, при которой забеременеть намного проще.

Гормональное бесплодие в возрасте 45-50 лет устраняется путем приема медикаментов. Терапия в таких случаях должна быть направлена на нормализацию гормонального фона и поддержание репродуктивной функции в женском организме.

Применяются гонадотропины, получаемые при помощи генной инженерии. Фармакология препаратов идентична менотропинам ЧМГ, однако они показывают большую эффективность и содержат лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны в чистом виде.

Кломид;

МЧГ Массоне;

Метриофет;

Менопур;

ХуМог;

Менопур Мультидоза. При лечении бесплодия женщинам после 45 лет могут быть назначены гормоносодержащие лекарства:

Показания к их применению: первичная или вторичная аменорея, бесплодие, замедление роста фолликула-доминанта, гипоменструальный синдром, дисфункция яичников, синдром Киари-Фроммеля.

Лечение бесплодия гормональными препаратами эффективно при эндокринных нарушениях с отсутствием спаек в маточных трубах. Если причина невозможности зачать ребенка после 45 лет — воспалительный процесс, применяют антибиотики. Чаще всего назначают Метрогил или Ципрофлоксацин.

Выбор тактики лечения осуществляется в каждом случае индивидуально и зависит от таких факторов, как возраст пациентки, причины возникновения гормональных нарушений, наличие сопутствующих заболеваний. Все назначения должен делать лечащий. Информация о препаратах, представленная в статье носит ознакомительный характер.