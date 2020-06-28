Диетолог назвала продукты провоцирующие старение 

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Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

По ее словам, вредными считаются сильно переработанные продукты, содержащие в себе как минимум пять добавок — красители, консерванты, ароматизаторы, загустители и другие. В данную категорию входят сладкие газировки, сосиски, колбасы, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

"Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус", — отметила Прунцева.

Диетолог добавила, что при нехватке белка наблюдается снижение мышечной массы, а при крайней степени недостаточности снижение мышечной массы.