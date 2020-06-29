Почему нельзя умываться под душем 

Многие, чтобы сократить время на сборы, умываются прямо под душем. Однако далеко не все знают, как это может повлиять на кожу лица. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Большинство людей моются под горячей водой. Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов. Горячая вода также разрушает защитный липидный слой кожи, который помогает сохранять кожу здоровой. Американская академия дерматологии рекомендует умываться только теплой водой. Поэтому перед тем, как умываться под душем, следует сначала отрегулировать температуру воды.

Напор воды в душе также не подходит для кожи лица. Вот, что об этом говорит бьюти-эксперт Ханна Натансон:

«Стоять прямо под душем во время умывания — это все равно что наносить на лицо увлажняющий крем резкими движениями, намеренно оттягивая кожу вниз».

Поэтому для умывания стоит воспользоваться мочалкой для лица или просто набрать воду в руки.

Также, чтобы сохранить кожу лица здоровой, стоит научиться проводить в душе меньше времени — от пяти до 10 минут. Цирамиды и другие липтиды помогают удерживать влагу в коже. И если проводить в душе более 10 минут, то есть вероятность смыть все эти полезные вещества.

Стоит также тщательно смывать шампунь и кондиционер, которые так часто стекают по лицу. Из-за этих средств смещается кислотно-щелочной баланс в щелочную сторону, это приводит к сухости кожи лица.