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Врач рассказала о последствиях быстрого похудения 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Врач рассказала о последствиях быстрого похудения
Фото: Газета.Ru
Быстрая потеря веса может значительно сказаться на организме худеющего. Об опасностях такого похудения рассказала Ura.ru диетолог Лидия Ионова.
Во-первых, при быстром похудении начинает страдать эндокринная система, так как она не успевает перестроиться. Из-за этого у человека могут возникнуть проблемы с гормонами. Кроме того, сбои могут возникнуть и в работе других органов. Во-вторых, потеря веса в короткие сроки скажется и на будущем контроле веса, который станет сложнее контролировать.
"Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать", — отметила Ионова.
Однако диетолог отметила, что в жизни бывают случаи, когда человеку действительно необходимо быстрее сбросить вес, например перед операцией. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, который будет следить за правильной потерей веса без ущерба организму.
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Здоровье , Лидия Ионова
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