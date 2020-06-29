Врач рассказала о последствиях быстрого похудения 

Быстрая потеря веса может значительно сказаться на организме худеющего. Об опасностях такого похудения рассказала Ura.ru диетолог Лидия Ионова

Во-первых, при быстром похудении начинает страдать эндокринная система, так как она не успевает перестроиться. Из-за этого у человека могут возникнуть проблемы с гормонами. Кроме того, сбои могут возникнуть и в работе других органов. Во-вторых, потеря веса в короткие сроки скажется и на будущем контроле веса, который станет сложнее контролировать.

"Чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать", — отметила Ионова.

Однако диетолог отметила, что в жизни бывают случаи, когда человеку действительно необходимо быстрее сбросить вес, например перед операцией. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, который будет следить за правильной потерей веса без ущерба организму.