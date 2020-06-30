7 безумных систем похудения голливудских звезд 

Голливудские звезды вынуждены постоянно изменять свой вес ради ролей в кино, причем часто им приходится худеть в очень сжатые сроки. Поэтому многие знаменитости используют для таких целей изнуряющие диеты, которые поражают своим безумием и несбалансированностью, но становятся популярны у простых людей, которые стремятся соответствовать своим кумирам, даже если знают, что очень низкая калорийность подобных жестких систем питания может быстро вызвать сбой в метаболизме. Редакция Passion.ru решила напомнить вам о диетах звезд, о которых стоит забыть.

Замещающая диета Ким Кардашьян

Это целый класс систем питания, который известен как монодиеты. Их суть вполне понятна: исключить из рациона любую еду, кроме одного-единственного продукта, будь то грейпфрукт, гречка, кефир или шоколад.

Passion.ru

Таким способом очень любит худеть звезда реалити-шоу и инстадива Ким Кардашьян. Однако сидеть на подобной диете не рекомендовано. Во-первых, все врачи выступают резко против подобных способов похудеть, так как о сбалансированности и речи быть не может, зато синдром раздраженного кишечника и запоры гарантированы.

Диета на детском питании Риз Уизерспун

Это одна из самых странных, но почему-то невероятно популярных диет в Голливуде. Согласно этой системе питания, которую особенно любит актриса Риз Уизерспун, есть можно только пюре, супы и кашки для младенцев.

При этом приемов пищи может быть аж 14! Врачи предупреждают, что подобная диета не слишком полезна, ведь организм взрослого и младенца радикально отличаются, потому неудивительно, что в детском питании отсутствует множество необходимых питательных веществ, да и порции в баночках слишком малы. Как результат вас ожидают постоянная усталость, слабость, апатия, да еще и дефицит железа гарантирован.

Алкогольная диета Леди Гага

Экстравагантная певица сумела сбросить на диете, предполагающей употребление в качестве еды исключительно виски, около 14 килограммов. Придумал данную «систему питания» один из ее бойфрендов, предложивший ей при появлении голода, особенно в рабочее время, пить виски. И заниматься спортом. При этом похмелье не должно быть помехой тренировкам. Говорить о том, что ничего полезного в этой диете нет, даже не приходится.

Диета GOOP Cleanse Гвинет Пэлтроу

Актриса сама придумала эту систему питания и ее адепт №1. И, казалось бы, в ней нет ничего плохого — сыроедение в чистом виде: ешь лишь натуральные и термически необработанные овощи и фрукты — и никаких продуктов животного происхождения типа мяса, рыбы, молочки и яиц. Загвоздка заключается лишь в одном: на протяжении 3 недель есть можно только один раз в день, что не особенно полезно для желудочно-кишечного тракта и здоровья в целом.

Вода с лимоном и кайенским перцем Наоми Кэмпбелл

Один из ярчайших примеров Наоми Кэмпбелл. Будучи в целом сторонницей здорового образа жизни, звезда модельного мира время от времени прибегает к жестким диетам.

Globallookpress.com

В одном из интервью Наоми рассказала о том, что за пару недель до съемок может сбросить до 10 килограммов. Ее секрет прост: нет еды. Есть вода с лимоном и кайенским перцем. Такой способ снижения веса нельзя назвать здоровым. Голод, кайенский перец с лимонным соком неизбежно приведут к гастриту, а почкам и печени будет нанесен такой вред, что организм долго не сможет восстановится.

Диета на клубнике и ананасах Джонни Деппа

Джони Деппу перед съемками фильма «Мрачные тени» необходимо было резко похудеть, и ради этого он ел только клубнику и ананасы, запивая их зеленым чаем. Известно, что этот напиток обладает сильным мочегонным эффектом, но когда его слишком много, из организма вымываются многие микроэлементы, в том числе и те, которые необходимы для правильной работы сердца. Про питательные вещества такой диеты вообще говорить не приходится. Вес можно сбросить, но и про здоровье одновременно придется забыть.

Фруктовая диета Линдси Лохан

Популярная в начале нулевых актриса всегда славилась своей стройностьб, но затем увлеклась алкоголем и запрещенными веществами и растеряла былую форму. Однко Лохан сумела взять себя в руки и похудела на 12 килограммов. Правда вместо сбалансированного питания она выбрала фруктовую диету. Ее суточный рацион состоял из 400 г фруктов (2 средних яблока) и свежевыжатого сока. Этот способ снижения веса — кратчайший путь к гастриту, а если его не лечить, то возможно и образование язвы желудка.

Сашими и ягоды Виктории Бекхэм

Это верный способ снижения веса от Виктории Бекхэм. Звезда не раз заявляла, что именно на сашими и ягодах предпочитает худеть.

Globallookpress.com

Однако присутствие в рационе термически не обработанной рыбы в больших количествах может стать причиной многих инфекционных заболеваний, а отсутствие клетчатки в рационе приведет к проблемам с пищеварением.