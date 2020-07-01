Почему я никогда не принимаю душ 

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Многие люди предпочитают принимать душ, а не ванну. И это понятно, потому что на него уходит не так много времени. Но я почти всегда стараюсь принимать именно ванну. И на это есть несколько причин.

Во-первых, ванна отлично снимает стресс. Это один из лучших способов расслабиться после напряженного дня. Даже японские врачи в своем исследовании доказали, что эффект плавучести, который оказывает ванна, помогает справиться с умственным напряжением. А если ко всему этому добавить еще ароматические свечи, пену для ванны, то получится самый настоящий романтический вечер.

Во-вторых, вы наверняка замечали, как теплая вода смягчает грубую кожу. Иногда в ванну я даже добавляю различные растительные масла, которые обладают мощным увлажняющим эффектом. После такого приема ванны моя кожа становится настолько бархатистой, что, кажется, это было не просто очищение, а полноценный уход.

В-третьих, я недавно прочитала о том, что во время приема ванны сжигаются калории. Специалисты из Университета Лафборо подсчитали, что часовое купание в горячей ванне сжигает около 140 калорий.

И наконец, в-четвертых, многие уверены, что ванна укрепляет здоровье кровеносной системы. Об этом я тоже прочитала. Специалисты Университета штата Орегон уверяют, что гидростатическое давление воды на наше тело улучшает кровоток.