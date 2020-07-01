7 типов людей, которых комары просто обожают

«Всех разморило от жары. В саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из сада» — писала Агния Барто. И действительно, как бы ни было прекрасно наше российское короткое лето, кровососущие насекомые — комары, оводы и мошки — портят отдых на природе и общее впечатление.

Однако не все одинаково страдают от этой напасти. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но постойте-ка, разве дело только в везении? Ученые выявили 7 групп людей, кого комары «любят» больше всего. Кто эти несчастные и как им помочь — узнаете из статьи.

1. Люди, пренебрегающие гигиеной

Чем дольше человек не моется, тем больше бактерий образуется на коже. Продукты жизнедеятельности этих бактерий имеют специфический запах, который и привлекает комаров. Неслучайно у таких нечистоплотных людей на природе часто бывают напрочь искусаны лодыжки и шея.

2. Люди, страдающие лишним весом

Чем крупнее человек, тем больше его объем легких, соответственно, и углекислого газа при дыхании большой человек выделяет больше. А это именно тот триггер, на который реагирует кровососущее насекомое.

3. Люди, болеющие простудой

Насморк и кашель не в счет, все дело — в повышенной температуре. Организм комаров устроен таким образом, что они реагируют на повышение температуры тела и выбирают тех, кто «погорячее». Приболели — сидите лучше дома.

4. Беременные

Из двух женщин, беременной и небеременной, комар выберет ту, что в положении. И не потому что он такой тиран, просто у беременной женщины усилен обмен веществ, она чаще дышит, выделяя углекислый газ. Который, собственно, и привлекает насекомое.

5. Люди, занимающиеся спортом на свежем воздухе

Тут механизм примерно тот же, что и для болеющих людей: при занятиях спортом ускоряется метаболизм, повышается температура тела. А комарик только и ждет, кто придет «тепленький». Выход один — пользоваться репеллентами. Но наносите только на одежду, чтобы средство не смешивалось с потом и не отравляло организм.

6. Люди, выбирающие одежду темных цветов

Был проведен ряд экспериментов, который доказал, что комары из двух людей чаще всего выбирают того, на ком одежда темных оттенков. Поэтому, если собрались в лес или на речку, оставьте такие вещи дома. Полностью от укусов это не защитит, но количество «налетов» явно сократится.

7. Люди, работающие на приусадебном участке

Тут задействовано два фактора: и повышение температуры тела за счет выброса энергии, и запах пота, привлекающий комаров. Может, лучше просто понежиться в гамаке?

Как защитить себя от комаров?

Туристы, охотники, рыбаки, часто бывающие на природе, имеют свои секреты и способы борьбы с кровососами. Вот некоторые из них:

1. Прикрывайте открытые участки тела по возможности

Комары не дураки и скорее укусят в «голое» место, чем спрятанное под одеждой. Избегайте облегающих вещей.

2. Используйте репелленты проверенных марок

Или, если вы человек экстравагантный, побрызгайтесь духами Victoria’s Secret Bombshell — комары их на дух не переносят.

3. Приманите комаров туда, где им будет «интереснее», чем в вашей компании

Например, налейте блюдечко с подсолнечным маслом и поставьте на другой край террасы. Увидите, сколько попадется любителей жирненького.

4. Своевременно меняйте воду в емкостях

Застойная вода в бассейнах, бочках и ведрах — родильный дом для комаров. Там они размножаются со страшной силой.

5. Слушайте дабстеп

Звучит абсурдно, но чередование высоких и низких частот мешает комарам размножаться.

6. Выбирайте места, где есть потоки воздуха

На пикник лучше устроится в проветриваемом местечке — так комаров будет сдувать, и они до вас не долетят. Если находитесь в комнате, направьте вентилятор на ноги — так насекомые не заберутся к вам снизу.