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Почему не стоит спать голой 

WomanHit.ru 1 час назад
Почему не стоит спать голой
Фото: WomanHit.ru
Даже если ты нестерпимо хочешь это сделать в жаркую погоду, подожди.
Засыпать в жару не просто нелегко — это невыносимо. Жара не только портит всю ночь: ты ворочаешься, нервничаешь, скидываешь мешающее одеяло и отмахиваешься от потного тела спящего рядом мужчины. Скорее всего, вы пытались открывать окно, из которого, как назло, не дует ветер, пользовались легкими простынями вместо одеяла или включали кондиционер, из-за которого вас продуло. Спать голой кажется лучшим выходом в этой ситуации.

Что думают врачи

По словам физиологов, спать голой в жару не рекомендуется. Когда мы спим обнаженные, пот накапливается на теле и остается на постельном белье. Не стоит забывать, что во время сна температура тела понижается. Прогадав с температурой окружающей обстановки, вы можете проснуться от холода раньше обычного. К тому же, «обнаженный» сон — это негигиенично. Контакт постельного белья с интимными частями тела опасен и может привести к быстрому размножению бактерий, ведь мало кто меняет простыни каждый день. Вместо этого лучше выбирать легкие пижамы или белье, которые защитят вас от болезней и помогут с терморегуляцией во время сна. Кроме того, эксперты советуют принять прохладный душ за полчаса до сна — это поможет охладиться.

В чем спать

Если вы все-таки решили спать одетой, лучше выбрать свободную пижаму из натуральной ткани: шелка или хлопка. Хлопок — универсальная ткань, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Такие пижамы обычно мягкие и приятные к телу. Однако людям, которые обильно потеют во сне, хлопок противопоказан — он плохо пропускает влагу. А вот шелковая пижама поможет поту не задерживаться на теле. К тому же, шелковые пижамы очень стильные. Хотя кажется, что надеть пижаму в жару — наихудший выход, на деле — это то, что принесет вам пользу и поможет крепко заснуть.
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