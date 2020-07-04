Причины возникновения цистита 

Цистит — злейший враг представительниц прекрасного пола. По статистике, ежегодно с этим недугом лицом к лицу сталкиваются до 36 миллионов женщин. Причем болезнь не зависит от возраста «жертвы», она поражает как совсем юных девушек, так и пожилых дам.
«Рамблер» постарался разобраться, что же такое цистит. Заболевание представляет собой воспаление оболочки слизистой мочевого пузыря. Заболевание может протекать в острой и хронической форме.
Для острой формы характерны следующие признаки:
- частые и болезненные позывы к мочеиспусканию,
- недержание мочи,
- жжение,
- повышение температуры тела,
- в особо сложных случаях появляются кровянистые выделений.
Хроническая форма, в свою очередь, опасна тем, что проходит практически бессимптомно. Болезнь адаптируется в организме и начинает поражать слизистую медленно и незаметно, за счет чего установить первоначальную причину возникновения недуга и избавиться от него, становится значительно сложнее.
По причине возникновения цистит бывает двух видов — инфекционный и неинфекционный. К первому типу относятся:
- заболевания передающиеся половым путем (ЗППП) — как правило, этому сопутствует частая смена половых партнеров;
- нарушение патогенной микрофлоры влагалища — бактериальный вагиноз, кокки и молочница;
- кишечная палочка;
- инфекции почек.
К неинфекционным относятся:
- беременность;
- менопауза;
- особенности анатомического строения мочеиспускательных путей;
- наличие песка и камней в почках;
- переохлаждение;
- аллергия;
- нижнее белье из некачественных материалов и модель «стринги»;
- сидячий образ жизни.
Цистит — очень «коварное» и мучительное заболевание, отравляющее жизнь женщин. Поэтому очень важно обратиться к специалисту (гинекологу и урологу) на начальной стадии его появления. Тогда есть шанс быстро избавиться раз и навсегда от очага болезни и не дать ей перейти в хроническую форму.