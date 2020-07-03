Как я спасаюсь от отеков в жару 

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Каждое лето я неизменно сталкиваюсь с одной и той же проблемой, — отеки на ногах. Живу на юге, жара сюда приходит уже в апреле, поэтому я постоянно пью воду. Но, увы, большое количество жидкости сразу же "откладывается" в виде отеков на ногах и даже на пальцах рук. Мало того, что это некрасиво с точки зрения эстетики, так вдобавок к этому нередко отеки сопровождаются болью в суставах и мышцах.

К счастью, многолетняя борьба с этой проблемой дала свои плоды, и теперь я могу поделиться с вами своими лайфхаками, — как избавиться от отеков в жару.

Прежде всего постарайтесь ограничить потребление соленой и острой пищи, а лучше и вовсе забудьте о ней на время. Если пьете воду, отдавайте предпочтение негазированной.

Чтобы жидкость не задерживалась в организме, введите в свой рацион чаи с шиповником, клюквой или боярышником.

Не пренебрегайте физическими нагрузками, особенно, если у вас сидячая работа. Зимой я езжу на работу на автобусе, но летом хожу только пешком. Это отнимает больше времени, но даже такая активность помогает избавиться от отеков. Лучше этого — только спортзал.

И наконец, сделайте кубики льда из ромашкового отвара и протирайте ими лицо по утрам. Такая процедура выравнивает цвет кожи и делает ее визуально более свежей и отдохнувшей. Что касается ног, то их можно порадовать контрастными ванночками с морской солью или отваром шалфея.