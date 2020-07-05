Как спорт влияет на половую жизнь 

Люди десятилетиями спорили о том, как спорт влияет на половую активность. На сегодняшний день специалисты заверяют, что умеренные физические нагрузки благоприятно влияют на интимную близость.

Во-первых, регулярные физические нагрузки способствуют повышению уровня гормона тестостерона. Многие ошибочно полагают, что он необходим только мужчинам, но это не так. Тестостерон необходим для набора мышечной массы представителям обоих полов. Кроме того, этот гормон важен для нормальной работы репродуктивной системы женщин и для ее психического состояния.

Тем не менее, у многих возникает вопрос: «Какое отношение тестостерон имеет к сексу?». Ответ прост. Повышение его уровня провоцирует усиленное половое влечение — вам чаще хочется заниматься любовью.

Ни для кого не секрет, что женщины реже получают разрядку. Это связано с внутренними зажимами и комплексами — складочка на животике, целлюлит или обвисшие ягодицы. Регулярные занятия спортом улучшают качество тела, а значит в постели вы будете чувствовать себя раскованнее, перестанете задумываться о том, как вы выглядите и начнете наконец получать удовольствие от процесса.

Мужчины, в свою очередь, забудут об интимных проблемах. А, по статистике, с ней сталкиваются свыше 30% представителей сильного пола в возрасте от 18 до 40 лет.

Также стоит учесть тот факт, что во время занятий любовью нагрузка на сердце увеличивается в три раза. Регулярные занятия в спортзале помогут вашей сердечно-сосудистой системе стать выносливее, а значит вы будете меньше уставать после плотских утех и увеличите их продолжительность.

Все эти факторы работают лишь в случае умеренных физических нагрузок. В случае, если вы будете заниматься до изнеможения, ваш организм даст обратную реакцию. Вы будете чувствовать переутомление и эмоциональный спад не только в процессе интимной близости, но и в повседневной жизни. Поэтому важно с умом подходить к выбору интенсивности тренировки и используемым весам. Ведь в спорте больше не значит лучше. Относитесь к своему организму с любовью, и тогда он ответит вам тем же!