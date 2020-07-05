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Что такое интервальное голодание: суть и польза 

Анастасия Иванова 22 минуты назад
Быстрый способ похудеть: интервальное голодание
Фото: depositphotos.com
В последнее время появляется все больше диет, которые помогают избавиться от лишнего веса в кратчайшие сроки. Но это зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому «Рамблер» расскажет о безопасном и действенном способе похудения — интервальном голодании.
Как это работает? Когда человек не ест больше трех трех часов, в его крови начинает падать уровень глюкозы. Соответственно, чем больше интервал голодания, тем ниже падает уровень. Благодаря этому организм начинает расщеплять жир, чтобы получить из него кетоны, которые, в свою очередь, замещают глюкозу.
Для новичков самым безопасным интервалом является 16:8 — вы едите в течение восьми часов, например, с 11 утра до 7 вечера, а все остальное время вы можете пить только воду, причем чем больше, тем лучше. На первый взгляд кажется, будто продержаться без еды 16 часов сложно. Но стоит учитывать, что 8 из них вы будете спать.
Старайтесь подбирать рацион так, чтобы общее КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов) съеденных продуктов не превышало 1700 ккал в день. Конечно, этот показатель может варьироваться в зависимости от вашего роста, пола и возраста.
Также не стоит пренебрегать физической активностью — включите в свою жизнь бег, спортивную ходьбу или аэробные тренировки.
Спустя месяц такого режима вы смело можете переходить на следующий уровень, увеличив интервал с 16:8 до 18:6, а затем и до 24:0. Не думайте, что, если вы сразу начнете делать максимальные промежутки, процесс похудения ускорится. Это не так. Вашему организму нужно время, чтобы постепенно привыкнуть к переменам — только в этом случае вы увидите результат.
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