Быстрый способ похудеть: интервальное голодание

В последнее время появляется все больше диет, которые помогают избавиться от лишнего веса в кратчайшие сроки. Но это зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому «Рамблер» расскажет о безопасном и действенном способе похудения — интервальном голодании.

Как это работает? Когда человек не ест больше трех трех часов, в его крови начинает падать уровень глюкозы. Соответственно, чем больше интервал голодания, тем ниже падает уровень. Благодаря этому организм начинает расщеплять жир, чтобы получить из него кетоны, которые, в свою очередь, замещают глюкозу.

Для новичков самым безопасным интервалом является 16:8 — вы едите в течение восьми часов, например, с 11 утра до 7 вечера, а все остальное время вы можете пить только воду, причем чем больше, тем лучше. На первый взгляд кажется, будто продержаться без еды 16 часов сложно. Но стоит учитывать, что 8 из них вы будете спать.

Старайтесь подбирать рацион так, чтобы общее КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов) съеденных продуктов не превышало 1700 ккал в день. Конечно, этот показатель может варьироваться в зависимости от вашего роста, пола и возраста.

Также не стоит пренебрегать физической активностью — включите в свою жизнь бег, спортивную ходьбу или аэробные тренировки.

Спустя месяц такого режима вы смело можете переходить на следующий уровень, увеличив интервал с 16:8 до 18:6, а затем и до 24:0. Не думайте, что, если вы сразу начнете делать максимальные промежутки, процесс похудения ускорится. Это не так. Вашему организму нужно время, чтобы постепенно привыкнуть к переменам — только в этом случае вы увидите результат.