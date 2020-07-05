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Почему некоторые женщины не замечают собственную беременность 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Почему женщины не замечают беременность
Фото: depositphotos.com
В Сети можно встретить множество историй, когда женщина узнает о своем интересном положении прямо в момент родов. «Рамблер» объяснит, почему так происходит.

Избыточная масса тела

У женщин с избыточной массой тела иногда практически невозможно заметить беременность. Иногда даже случаются ситуации, когда девушка «заедает» стресс после какой-нибудь ситуации в жизни. И получается так, что будущая мама ест больше обычного, набирает вес, и думает, что все дело в переедании, но никак не в беременности.

Живот растет «в себя»

Редко, но все же бывают истории, когда у будущей мамы живот практически не выступает наружу. Плод растет, не растягивая кожу живота, а смещая вглубь внутренние органы женщины.
Есть несколько симптомов, которые сможет распознать любая беременная женщина:
  • Отсутствие менструации — менструальноподобные кровотечения встречаются у 1% беременных. Женщинам с любыми кровотечениями во время беременности должны в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.
  • Утренняя тошнота — она встречается у 70% женщин, однако заметно различается по степени выраженности и продолжительности.
  • Набор веса — в среднем, во время беременности женщина набирает около 12 килограммов.
Однако все эти признаки также могут быть связаны с массой других причин.
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