Зачем качать мышцы тазового дна 

Нередко у целого ряда нарушений в организме одна причина. Например, проблемы с либидо, отсутствие оргазма, цистит, недержание мочи, геморрой, опущение матки — все эти пункты в большей степени связаны с мышцами тазового дна. Несмотря на популярность женских марафонов по укреплению вагинальных мышц, далеко не все знают, что отвечают эти мышцы далеко не только за качество интимной жизни.

Как работают мышцы тазового дна?

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Они поддерживают все внутренние органы. Это те самые мышцы, которые останавливают мочеиспускание, сдерживают опорожнение кишечника. Также мышцы тазового дна сужают вход во влагалище и сокращаются во время оргазма. Три сфинктера: пузырный, влагалищный и прямокишечный являются частью мышц тазового дна. Если они растягиваются, в организме начинаются проблемы: деформируются органы, которые опираются на тазовое дно, матка смещается вниз, дно матки приподнимается, происходит загиб, может формироваться грыжа прямой кишки или грыжа мочевого пузыря. Если процесс прогрессирует, стека влагалища начинает выдаваться наружу. Ситуация может ухудшиться — вплоть до выпадения матки (крайняя степень).

Помимо этих проблем, есть еще ряд неприятных последствий, в частности, недержание мочи, появление болей при половом акте, отсутствие оргазма и в целом уменьшение удовольствия от интимной близости.

недержание мочи при смехе, беге, чихании;

частое мочеиспускание;

боль при половом акте;

давление, тяжесть или чувство полноты в области промежности;

боль внизу живота, постоянный дискомфорт;

выпячивание промежности;

отсутствие оргазма;

опущение стенок влагалища и матки;

геморрой. Итак, симптомы слабости мышц тазового дна:

Почему эти мышцы так важны в родах

Слабость мышц тазового дна — нежелательное состояние для будущих мам. Хорошие мышцы необходимы, чтобы головка плода, проходя через родовой канал, легче совершила все моменты биомеханизма: согнулась, совершила внутренний поворот, разогнулась и совершила наружный поворот. Ей нужна опора в виде мышц.

Далее, когда головка плода походит через кольцо наружных половых органов, женщине нужно максимально расслабить мышцы. Это можно сделать, если мышцы хорошо тренированы.

И третий этап — восстановление после родов. Это отдельная тема, актуальная для многих женщин. Хороший, качественный секс после родов существует! Если мышцы тазового дна укреплены, после родов они быстрее восстанавливаются. Если же нет, надо срочно ими заняться и восстановить их, а вместе с ними и гармоничные отношения с партнером.

Необходимо помнить и о том, что в организме человека все едино. Мышцы тазового дна связаны с мышцами ног, тазобедренных суставов. Слабость тазового дна всегда связана и с опущением внутренних органов (вследствие травмы копчика или крестца). Поэтому необходимо вернуть органы на место путем остеопатического лечения и выполнения определенных упражнений.

Как помочь себе в домашних условиях

на один шаг сократили, на второй — расслабили;

напрягли на 2-3 шага, расслабили — на один шаг;

на 5 шагов напрягаем, увеличиваем напряжение и на 5 шагов напряжение постепенно уменьшаем. Существует простое, но эффективное упражнение для укрепления мышц тазового дна. Его можно выполнять ежедневно в любое время. Можете сокращать мышцы в удобном ритме:

Комбинируйте эти варианты. Можно выполнять такие сокращения и стоя на месте. Главное не забывать делать упражнение каждый день и чем чаще, тем лучше. Результат не заставит себя ждать.