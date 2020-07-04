Популярный в РФ продукт оказался смертельно опасным

Крайне опасным продуктом для пожилых людей оказалось красное мясо. Такие выводы сделали американские ученые, объяснившие, что у людей в возрасте в кишечнике появляется больше особых бактерий, выделяющих при переваривании мяса вещество, которое повреждает стенки артерий. Именно из-за этого у пожилых может развиться атеросклероз.

Так, после съеденного свиного или говяжьего стейка в процесс вступают кишечные бактерии, расщепляющие мясо на различные аминокислоты и другие органические вещества. Один из них, триметиламин, поступая в печень превращается в оксид триметиламина (ТМАО).

Прошлые научные исследования показали, что уровень ТМАО в крови является фактором риска развития атеросклероза, сердечного приступа, инсульта и других сердечнососудистых заболеваний. Чем выше концентрация ТМАО в крови, тем хуже для сердца и сосудов.