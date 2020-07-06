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Как вовремя распознать воспаление в организме 

WomanHit.ru 2 часа назад
Как вовремя распознать воспаление в организме
Фото: WomanHit.ru
Узнайте возможные причины перед тем, как обратиться к врачу
Воспалительный процесс является защитной реакцией организма, иммунным ответом на различные повреждения и попадающие внутрь патогенные бактерии и вирусы. Воспаление в организме обычно сопровождается определенными симптомами, игнорировать которые опасно для жизни: хроническое воспаление может стать причиной онкологии, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Мы расскажем, на какие тревожные признаки в своем самочувствии вы обязаны вовремя обратить внимание и обратиться к врачу.

Почему возникает воспаление

Воспаление в организме провоцируют не только болезнетворные микроорганизмы, но и сахар, трансжиры, содержащиеся в фастфуде, аллергия (например, пищевая аллергия на арахис, глютен, лактозу), алкоголь, переизбыток железа в организме, лишний вес и даже старые травмы.
Далее рассмотрим основные признаки воспалительного процесса, которые должны вас насторожить.

Усталость

Если вы просыпаетесь с утра уже уставшими, быстро утомляетесь, у вас нет сил на физическую активность, кружится голова и все время хочется спать — это первый индикатор воспаления в организме. Такое состояние возникает из-за повышенной концентрации гистамина в крови — органического соединения, являющегося медиатором аллергических реакций и других воспалительных процессов.

Боли в суставах

Болят колени, спина или шея? Эти симптомы также могут указывать на воспаление. Научно доказана взаимосвязь ревматических болезней и вируса Эпштейна-Барра, который относится к семейству герпесвирусов (вирусы этой группы пожизненно персистируют в организме человека) и при сниженном иммунитете провоцирует различные патологии. Поэтому при болях в суставах необходимо пройти полное обследование не только на вирус Эпштейна-Барра, но и на другие вирусы: герпес первого и второго типа, а также цитомегаловирус человека. При повышенных значениях анализов врач — иммунолог, либо ревматолог — назначает иммуностимулирующую терапию, по истечении которой вы на долгое врем забудете о больных суставах.

Температура

Нормальная температура тела человека варьируется от 36,0 до 37,0. Однако постоянная температура 37,2—37,5 может указывать на наличие воспалительного процесса и называется субфебрильной. Зачастую люди игнорируют такое, на первый взгляд, незначительное повышение температуры тела при отсутствии других симптомов, что в дальнейшем приводит к усугублению воспаления. Такая температура может свидетельствовать о гнойных новообразованиях кожи: атерома, фурункулы и карбункулы, а также и о других опасных заболеваниях: венерических, онкологических, инфекционных и грибковых. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем меньше вероятность возникновения осложнений.

Анализы, которые также стоит сдать при наличии вышеперечисленных симптомов:

Клинический анализ крови: при воспалении увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ), увеличивается количество лейкоцитов и лимфоцитов, снижается уровень нейтрофилов. Биохимический анализ крови: при остром воспалении повышается следующий важный показатель — СРБ (С-реактивный белок). Доказано, что повышенный уровень СРБ напрямую связан с риском развития инфаркта в ближайшем будущем. Кроме того, высокий СРБ является индикатором наличия опухолей, травм, диабета, болезней ЖКТ, туберкулеза и других опасных заболеваний. Идеальный уровень СРБ в организме — ниже единицы.
Никогда не игнорируйте плохое самочувствие и вовремя обращайтесь за медицинской помощью.
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