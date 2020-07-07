Продукты, которые сделают живот меньше

Здоровый вес хотят иметь большое количество людей. Жир на животе накапливается в основном в его середине. Это чревато непривлекательным внешним видом и опасностью для здоровья. Мы расскажем, какие продукты позволят вам поскорее избавиться от лишних объемов вокруг живота.

Жир в объеме талии может привести к диабету, недугам сердца и почек, даже слабоумию! Для того чтобы предотвратить появление этих страшных недугов и избавиться от жировой прослойки, нужно ввести в рацион полезные продукты.

Лимонная вода. Когда печень перегружена, она не может эффективно усваивать жир, в итоге он откладывается на талии. Детоксировать печень можно с помощью воды с лимоном. Такой напиток усиливает работу ферментов, очищает печень и улучшает выполнение ее основных функций. приготовить ее довольно просто — нужно выжать сок с дольки лимона в стакан с водой. Пить такую воду нужно натощак и в течение дня.

Рыбий жир. Жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, расщепляют жир, скопившийся в районе талии. Вы можете приобрести рыбий жир в аптеке, а можете налегать на жирные сорта рыбы, например, на палтус, макрель, лосось или тунец.

Имбирь. Из него тоже можно приготовить полезный напиток, ускоряющий процессы похудения. Для приготовления такого напитка нужно добавить в стакан воды ложку меда, ложку сухого имбиря и дольку лимона.