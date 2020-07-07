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Как выглядит женщина, которая ест около килограмма сахара каждый день 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Любовь к сладкому есть почти у каждого человека, но у Кристин Вайзер она достигла огромных масштабов. Эта женщина съедает около килограмма сахара каждый день, представьте!
Gotovim-Edim.Ru
Специалисты утверждают, что безобидное, казалось бы, желание съесть сладенькое чревато серьезными проблемами. Обычно на сладкое тянет людей, которым не хватает любви или тех, кто страдает от проблем на работе. Кому-то сладкое помогает справиться с неудачами, а кто-то заедает стресс. Кристин сорок семь лет, но она ест сладости мешками. Каждый прием пищи не обходится у нее без сластей. При этом по ее фигуре не скажешь, что женщина употребляет около 6,5 тысячи килокалорий ежедневно, она не склонна к ожирению.
Кристин рассказывает, что сладости ее успокаивают, а сахар она называет любовью всей жизни. Утро женщины начинается со сладких жевательных конфет, а оканчивается куском торта. Зависимость от сладкого у Кристин появилась после тяжелого развода — дети остались жить с отцом, а женщина осталась одна. Одинокой Вайзер пришлось найти утешение в сладком и уже двадцать лет лакомства являются ее единственными спутниками жизни.
Поначалу женщина употребляла сладости в небольших количествах, но постепенно ее аппетиты росли. Теперь она подсела на сладкое, как на наркотик — не может без него жить. Зависимость у Кристин не только на физическом, но и на психологическом уровне. Специалисты подсчитали, что за год женщина уплетает более трехсот килограммов сахара, а это опасно для жизни.
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