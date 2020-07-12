Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кому противопоказано отбеливание зубов 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Кому противопоказано отбеливание зубов
Фото: depositphotos.com
Есть такое крылатое выражение: «Зубы — визитная карточка здорового человека». Поэтому очень важно тщательно следить за состоянием ротовой полости.
Многие люди акцентируют внимание, в том числе, и на белизне зубов. Конечно, ежедневная чистка не сделает вашу улыбку сияющей, рано или поздно у вас все равно начнут появляться налеты, которые можно удалить лишь при помощи отбеливания. Но далеко не всем можно прибегать к такой процедуре.
При этом необязательно ехать в стоматологию, отбеливание можно сделать и в домашних условия. Это обойдется вам в разы дешевле и сэкономит кучу времени. Найти подходящее средство на просторах сети не составит никакого труда. Главное, правильно подобрать средство, чтобы процедура прошла безболезненно и дала эффективный результат.

Противопоказания при отбеливании зубов:

  • несовершеннолетие,
  • кариес,
  • патологическая стираемость зубов,
  • наличие заболеваний дёсен и обнажение корней зубов,
  • большое количество пломб,
  • повышенная чувствительность зубов,
  • аллергические реакции,
  • беременность и кормление грудью,
  • наличие брекетов.
И если с заболеваниями все понятно, то «несовершеннолетие» обычно вызывает много вопросов. Важно делать отбеливание строго с 18 лет, так как до этого момента зубочелюстная система активно формируется.
Относительно беременности и кормления грудью строгих запретов нет. Но стоит учитывать тот факт, что на сегодняшний день нет исследования, которое полностью бы доказывало безопасность данной процедуры.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум 1
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
41-летняя Джанабаева блеснула фигурой в купальнике
41-летняя Джанабаева блеснула фигурой в купальнике
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
Какие ошибки совершают женщины после секса
02:18
Какие ошибки совершают женщины после секса
Любовь
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
00:15
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение