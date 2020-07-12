Кому противопоказано отбеливание зубов 

Есть такое крылатое выражение: «Зубы — визитная карточка здорового человека». Поэтому очень важно тщательно следить за состоянием ротовой полости.

Многие люди акцентируют внимание, в том числе, и на белизне зубов. Конечно, ежедневная чистка не сделает вашу улыбку сияющей, рано или поздно у вас все равно начнут появляться налеты, которые можно удалить лишь при помощи отбеливания. Но далеко не всем можно прибегать к такой процедуре.

При этом необязательно ехать в стоматологию, отбеливание можно сделать и в домашних условия. Это обойдется вам в разы дешевле и сэкономит кучу времени. Найти подходящее средство на просторах сети не составит никакого труда. Главное, правильно подобрать средство, чтобы процедура прошла безболезненно и дала эффективный результат.

Противопоказания при отбеливании зубов: несовершеннолетие,

кариес,

патологическая стираемость зубов,

наличие заболеваний дёсен и обнажение корней зубов,

большое количество пломб,

повышенная чувствительность зубов,

аллергические реакции,

беременность и кормление грудью,

наличие брекетов.

И если с заболеваниями все понятно, то «несовершеннолетие» обычно вызывает много вопросов. Важно делать отбеливание строго с 18 лет, так как до этого момента зубочелюстная система активно формируется.

Относительно беременности и кормления грудью строгих запретов нет. Но стоит учитывать тот факт, что на сегодняшний день нет исследования, которое полностью бы доказывало безопасность данной процедуры.