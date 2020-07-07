Как предотвратить акне от ношения масок

Простые правила, которые избавят от нежелательных высыпаний на лице.

Одним из самых популярных и необходимых аксессуаров в этом году стала маска для лица. Носить ее рекомендуется во всех общественных местах, где приходится контактировать с другими людьми. Маски защищают от бактерий и частично от вирусов, придают уверенности в это непростое время, но не все так безоблачно. Регулярное ношение данного аксессуара может привести к нежелательным высыпаниям. Чрезмерное трение, случайное попадание бактерий на кожу — предпосылок для появления прыщей немало. WomanHit.ru советует предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить проблему.

Будьте внимательны при покупке многоразовой маски

При выборе хлопковых масок следует потратить немного больше времени, чтобы убедиться, что купленный товар будет достаточно большим для покрытия лица и сделан из мягкой, дышащей ткани.

Несмотря на то, что хлопковая маска — это не одноразовая медицинская, рекомендуется сразу купить как минимум 2 штуки.

Так вы сможете каждый день выходить в чистой маске, пока другая будет стираться и сохнуть. Это не только позволит избежать Covid−19, но и сохранит кожу чистой от высыпаний.

Перейдите на «повышенный режим» ухода за кожей

Перед сном рекомендуется двухступенчатая система умывания. Используйте ваше любимое очищающее молочко, масло или бальзам для снятия макияжа, а после — гель или пенку для лица. Очищающими масками можно пользоваться чаще — несколько раз в неделю. Склонной к высыпаниям коже больше подходят глиняные маски. Но и тут следует делать все в меру, иначе можно пересушить кожу. Сальные железы станут гиперактивными, что приведет к появлению комедонов.

Поддерживайте чистоту маски

Это необходимо для того, чтобы вредные бактерии не попали на кожу. Потоотделение, накапливаемая под маской грязь — все это служит почвой для размножения бактерий, которые могут привести к потенциальным очагам акне. Важно иногда снимать маску (когда рядом не будет людей на расстоянии меньше 2 метров), чтобы она проветрилась, а кожа могла насытиться кислородом. Стирать маски нужно ежедневно.

Попробуйте перейти на мягкое моющее средство без ароматизаторов, чтобы не вызвать раздражение.

А если кожа лица вообще не переносит никакие гели для стирки, то убедитесь, что вы постирали маску в достаточно горячей воде, чтобы убить все микробы — ВОЗ советует кипятить ее в воде не меньше 15 минут.

Добавьте антиоксиданты и бальзам

Мощным антиоксидантом является витамин С, который поддерживает здоровье и сияние кожи, нейтрализует свободные радикалы, а также восстанавливает поврежденные клетки. Добавьте в рацион больше цитрусовых и сезонные ягоды (смородина, земляника). Если все же появилось раздражение из-за ношения маски, можно нанести на поврежденные участки лица легкий бальзам — это поможет успокоить воспаления.