Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог рассказал о еде перед сном без вреда для фигуры 

Lenta.ru 3 часа назад
Врач рассказал о еде перед сном без вреда для тела
Фото: Lenta.ru
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт выступал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, ужинать лучше не менее, чем за два часа до сна. В то же время некоторые продукты допустимо есть и позднее, поскольку они обладают успокаивающим действием.
В их число, по мнению Гинзбурга, входят морковь, огурцы и яблоки: при пережевывании люди успокаиваются, у них уменьшается чувство тревоги и снижается уровень гормона стресса кортизола. Курица и птица полезна тем, что содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин, регулирующий сон. Также можно есть отварные яйца, омлет без молока и рыбу, а также отруби без усилителей вкуса — они содержат магний, который успокаивает центральную нервную систему.
Ранее сообщалось, что Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. При этом он признал, что употребление этого продукта может привести к метеоризму.
Видео дня. Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Последние новости
В России предложили изменить водительские права и ПТС В России предложили изменить водительские права и ПТС Собчак задержали на Лубянке Собчак задержали на Лубянке В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
Женский форум
Здоровье , Михаил Гинзбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Подольскую затравили за фото в купальнике
Подольскую затравили за фото в купальнике
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
11:02
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
Звёзды Красота
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
03:21
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
Звёзды
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
02:20
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
Звёзды
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
02:32
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение