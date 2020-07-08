Почему из-за пандемии люди начали лысеть

Изоляция вызвала стресс даже у тех, кто фактически не столкнулся с болезнью или финансовыми трудностями. Слежка за передвижением, введение пропусков, новости о росте смертей и переживание за старших родственников — все это повлияло на развитие фоновой тревожности. Оказывается, тревожность ухудшает не только общее эмоциональное состояние, но и влияет на состояние волос. «Рамблер» выяснил, нормально ли это.
Одной из самых распространенных проблем на карантине стало выпадение волос. Об этом говорит возросший спрос на витамины и биодобавки для улучшения их состояния. По данным американского бренда Hum Nutrition количество покупателей за время изоляции выросло на 160%, а запросы по теме «облысение» на косметическом сайте Sephora увеличились на 409%.
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Причина такой реакции организма — фоновый стресс на почве нетипичных обстоятельств. И, к сожалению, если вы уже столкнулись с этой проблемой, с открытием парков и кафе она не пройдет. Для восстановления потребуется время, а в некоторых случаях необходимо обратиться к врачу.
Существует несколько видов выпадения волос:
- Диффузная (возникает на почве стресса),
- Очаговая (волосы выпадают на определенном участке, чаще всего это связано с наследственностью),
- Андрогенная (выпадению волос в лобной и височной части головы, в основном, подвержены мужчины, но гормональный сбой может коснуться и женщину).
Помимо стресса на выпадение волос могут влиять дополнительные факторы, например, прием медикаментов, перенесенная операция, нехватка витаминов и возраст. Чтобы узнать точную причину облысения и составить план лечения, необходимо обратиться к трихологу, дерматологу или эндокринологу в зависимости от потенциальной причины недуга.
Как понять, что пора обратиться к врачу?
Нормой считается выпадение порядка 100 волос ежедневно. Это достаточно большое количество, особенно если учитывать длину волоса. На вид один длинный волос будет смотреться словно 10 коротких. Но высчитать количество выпавших волос за день сложно, поэтому предлагаем несколько других методов анализа:
- Разделите волосы на пробор и посмотрите, растут ли в зоне пробора новые волоски. Если да, то можно не беспокоиться.
- Наличие «новых волос» определяется не длиной. Поэтому оценивать стоит не то, как часто вы ходите к парикмахеру, чтобы обновить стрижку. Изучите височную зону головы, ближе к ушам. Если вы видите там возникновение «подшерстка», значит проблемы нет.