Почему из-за пандемии люди начали лысеть

Изоляция вызвала стресс даже у тех, кто фактически не столкнулся с болезнью или финансовыми трудностями. Слежка за передвижением, введение пропусков, новости о росте смертей и переживание за старших родственников — все это повлияло на развитие фоновой тревожности. Оказывается, тревожность ухудшает не только общее эмоциональное состояние, но и влияет на состояние волос. «Рамблер» выяснил, нормально ли это.

Одной из самых распространенных проблем на карантине стало выпадение волос. Об этом говорит возросший спрос на витамины и биодобавки для улучшения их состояния. По данным американского бренда Hum Nutrition количество покупателей за время изоляции выросло на 160%, а запросы по теме «облысение» на косметическом сайте Sephora увеличились на 409%.

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Причина такой реакции организма — фоновый стресс на почве нетипичных обстоятельств. И, к сожалению, если вы уже столкнулись с этой проблемой, с открытием парков и кафе она не пройдет. Для восстановления потребуется время, а в некоторых случаях необходимо обратиться к врачу.

Диффузная (возникает на почве стресса),

Очаговая (волосы выпадают на определенном участке, чаще всего это связано с наследственностью),

Андрогенная (выпадению волос в лобной и височной части головы, в основном, подвержены мужчины, но гормональный сбой может коснуться и женщину). Существует несколько видов выпадения волос:

Помимо стресса на выпадение волос могут влиять дополнительные факторы, например, прием медикаментов, перенесенная операция, нехватка витаминов и возраст. Чтобы узнать точную причину облысения и составить план лечения, необходимо обратиться к трихологу, дерматологу или эндокринологу в зависимости от потенциальной причины недуга.

Как понять, что пора обратиться к врачу?