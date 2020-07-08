Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта опасность недосыпа 

Lenta.ru 5 часов назад
Раскрыта опасность недосыпа
Фото: Olivia Arezzolo
Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) раскрыла опасные последствия недосыпа. Ее слова приводит издание Daily Mail.
По словам Ареццоло, первые признаки недостатка сна — синяки и мешки под глазами. «Хотя в некоторой степени эти симптомы могут передаваться по наследству, сон меньше восьми часов способен усугубить проблему», — подчеркивает эксперт. Мешки под глазами возникают, когда пересушенная из-за недосыпа кожа задерживает воду, чтобы оставаться увлажненной.
Также из-за недостатка сна кожа не вырабатывает достаточное количество коллагена, который предотвращает появление морщинок. Так, неполноценный сон приводит к преждевременному старению и ухудшению состояния кожи. Согласно исследованиям, у людей, которые спят ночью менее пяти часов, регенерация кожного барьера снижается на 30 процентов.
«В результате кожа становится тусклой и безжизненной», — подчеркивает Ареццоло.
Ученые также выяснили, что люди, страдающие недосыпом, менее довольны своим внешним видом. «Именно коллаген влияет на упругость или дряблость вашей кожи, — утверждает сомнолог. — Исследования доказывают, что 70 процентов коллагена синтезируется во время глубокого сна».
Из-за некачественного сна организм вырабатывает гормон стресса кортизол, который приводит к обезвоживанию. В результате кожа становится сухой. Кроме того, после такого сна у человека ослабевает иммунная система и появляются акне. Сомнолог советует спать ежедневно от семи до девяти часов и пить много воды, чтобы не обезвоживать организм.
Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, почему опасно работать без обеда. По ее словам, пренебрежение обедом в течение рабочего дня чревато изменением режима для организма, который привыкает к определенному распорядку. Это может повлечь за собой плачевные последствия в психологическом и физическом плане.
Видео дня. Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
Последние новости
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР
Женский форум
Здоровье , Ирина Бережная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подольскую затравили за фото в купальнике
Подольскую затравили за фото в купальнике
Правила этикета, которые выдают провинциалок
Правила этикета, которые выдают провинциалок
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Изнывающая от жары красотка взорвала Сеть дачными фото
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
03:06
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
Звёзды Здоровье
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Продукты, придуманные не для еды
13:28
Продукты, придуманные не для еды
Еда
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
02:46
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Еда
Каким растет русский сын короля Малайзии
02:44
Каким растет русский сын короля Малайзии
Дети
Как вернуть столовому серебру блестящий вид
02:31
Как вернуть столовому серебру блестящий вид
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение