Как безопасно сходить в торговый центр 

Количество посетителей торговых центров в России в конце июня-начале июля достигло 70%, а в некоторых городах и 80-90%, от показателей, зафиксированных до начала пандемии. После снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, люди поехали в магазины за покупками, несмотря на длинные очереди и опасность заразиться. "Рамблер" рассказывает, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы снизить риск заболевания.

Выбирать онлайн-шопинг

За время режима самоизоляции люди по-настоящему оценили все преимущества онлайн-шопинга. Кто-то после снятия ограничений и вовсе отказался ходить магазины, потому что сейчас доставить домой можно все, что угодно. Пандемия еще не завершилась, в некоторых странах зафиксированы повторные вспышки коронавируса, поэтому стоит минимизировать походы в торговые центры и продолжить делать необходимые покупки онлайн.

Носить маску

Если вы противник онлайн-покупок, и вам необходимо попасть в торговый центр, не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты. С понедельника, 13 июля, в Москве отменяется обязательный масочный режим, однако мэр столицы рекомендовал жителям города продолжить носить маски. Большинство торговых центров не следят за этим, но в некоторых магазинах посетителей без нее не пускают.

Расплачиваться картой

В условиях пандемии коронавируса лучше выбирать бесконтактные способы оплаты — с помощью телефона или карты. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что наличные деньги могут оказаться переносчиком вируса, который остается на бумаге в течение трех-четырех дней.

Избегать толпы

Сейчас во многих магазинах скидки, а значит — толпы желающих приобрести что-то по выгодной цене. Во время пандемии стоит избегать больших скоплений людей и ограничить время нахождения в торговом центре, а в очереди на кассу или в примерочную нужно соблюдать дистанцию.

Не трогать предметы

Представьте, сколько людей трогали вешалку в магазине до того, как вы ее взяли, и сколько покупателей побывало в примерочной. Постарайтесь не трогать все подряд и почаще использовать антисептик.