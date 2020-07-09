5 правил, соблюдение которых поможет прийти в форму 

Австралийский диетолог Линн Уорд объяснила, чтобы обзавестись телом своей мечты, вовсе не обязательно отказываться от любимых блюд.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперт рассказала о 6 важных и при этом простых привычках, которые помогут успешно сбросить вес и сохранить хорошую форму надолго. Первое, что не стоит делать, чтобы похудеть, — не есть, когда вам скучно, вы испытываете стресс или грустите. Это значит, что вы не голодны, а просто пытаетесь снизить градус тревожности. В таком случае лучше найти другой способ избавиться от негатива, например, почитать книгу, прогуляться или выпить воды или чаю с лимоном. Кроме того, Уорд напомнила, что за чувство голода часто принимают жажду, потому держите всегда при себе бутылку воды и делайте пару глотков из нее, прежде чем перекусить.

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Второе, на что стоит обратить внимание — это ваш рацион, в частности, на то, что вы едите на ужин. Диетолог советует в этот прием пищи съедать большую порцию овощного салата или просто овощей. Третье правило — сократите количество ультрапереработанной пищи до двух раз в неделю. Многие врачи уверены, что полуфабрикаты — это враг для устойчивой потери веса, и Уорд не исключение, при этом она понимает, что все мы живые люди и спокойно можем съесть нечто подобное во время встречи с друзьями или если едим не дома. Потому она советует просто контролировать количество и употреблять подобную еду не чаще двух раз в неделю. Четвертое правило — есть медленно и осознанно. Точно так же, как вы не должны есть, когда вам скучно или грустно, не стоит перехватывать на бегу. «Постарайтесь осознанно потреблять пищу, обращая внимание на то, что вы едите», ¬— заметила диетолог. Не ешьте перед телевизором или смотря в экран компьютера или смартфона. Пятый шаг к стройности — движение. Диета — это 70% успеха, но физические нагрузки тоже необходимы. Уорд объяснила, что необязательно тренироваться ежедневно, но 30-минутная прогулка просто необходима. Помните о 10 тысячах шагов — это вполне достижимая цель. И последнее простое правило — пейте воду, в том числе и во время еды — это поможет вам избежать переедания и сохранить водный баланс, благодаря которому вы не будете принимать жажду за голод.