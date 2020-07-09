Почему я больше не покупаю средства женской гигиены

Прокладки создают ощущение «памперса» и преют, опасность протекания достаточно велика, да и менять их нужно часто. Неприятно, неэкологично и дорого.

С тампонами попроще, но они жесткие и могут причинять дискомфорт. Так же известны случаи развития синдрома токсического шока, который могут вызвать тампоны. Данная патология встречается редко, но она опасна и может привести к летальному исходу. Многие компоненты в составе тампонов могут негативно сказаться на микрофлоре, поэтому от них я отказалась. В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях. Существуют разные способы, как менструацию наиболее комфортно. Кто-то использует прокладки, кто-то тампоны. Про альтернативный метод использования менструальных чаш слышали, возможно, многие, но пробовали единицы. А я однажды попробовала и теперь всегда ношу ее с собой. И у прокладок, и у тампонов есть свои недостатки.

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Чем же так хороша менструальная чаша?

Вы покупаете чашу один раз, а потом она хранится у вас годами. Конечно, это выходит гораздо более бюджетно, чем прокладки и тампоны. Как минимум, удобно иметь ее дома на случай, когда все резко закончилось. Это спасает и в поездках.

Чаша мягкая, поэтому при введении внутрь она не создает неприятных ощущений, то есть совсем не чувствуется. Это обрадует тех, у кого период менструации протекает болезненно.

Так как чаша находится внутри и служит, своего рода, «пробкой» — добиться протекания сложно. Поэтому спать без опаски, раскинув ноги, и ходить в бассейн с ней можно.

В норме при менструации выделяется от 10 до 80 мл крови, это немного. Так что чаша не успевает наполняться полностью даже за 6 часов носки. Конечно, здесь все зависит от интенсивности кровотечения, дня цикла и размера самой чаши. Но с капой вполне реально проходить весь день (нет, это не вредно). Чаша для менструации — это емкость небольшого размера в форме колокола с хвостиком, которую женщина помещает во влагалище в период месячных. В основном, их делают из силикона (как имплантаты), поэтому для организма они безвредны. Жидкость они в себя не впитывают, поэтому их можно опорожнить, помыть и использовать снова. Зачастую женщин смущает именно процесс введения и опорожнения капы, но с опытом удается приноровиться. Необычный способ взаимодействия с чашей — это лишь небольшая особенность, по сравнению с плюсами от использования. Вот некоторые из них:

Моей мотивацией к тестированию чаши стала любовь ко всему новому. Ведь если кто-то придумал что-то, что может облегчить тебе жизнь, то почему бы и нет? Как минимум, чаша может стать спасением — в экстренных ситуациях, при взаимодействии с водой и ночью. Остальное — дело каждой.