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Россиянам объяснили опасность выдавленных прыщей 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Россиянам объяснили опасность выдавленных прыщей
Фото: Lenta.ru
Косметолог Наталия Николаева напомнила об опасности выдавленных прыщей. Об этом она сообщила в эфире телепередачи «О самом главном».
По словам врача, после выдавливания прыщей и применения косметических средств без консультации с дерматологом могут возникнуть негативные последствия для кожи.
Кроме того, эксперт объяснила, что нанести вред лицу может и частое использование патчей, поскольку они создают парниковый эффект: влага насыщает область под глазами и создает небольшой отек на месте применения. Все это может привести к возникновению ранних морщин, поэтому использовать патчи следует только перед мероприятиями.
Специалистка также дала россиянам советы по уходу за лицом. Так, например, косметические средства следует подбирать в зависимости от типа кожи. Женщинам с жирной кожей не рекомендуется использовать маски с содержанием глины: она смешивается с кожным салом и закупоривает сальную железу, вызывая новое воспаление.
В то же время обладательницам сухой и проблемной кожи Николаева посоветовала воздержаться от покупки абразивных скрабов для лица.
В июне россиян предупредили об опасности массажа лица. По словам дерматовенеролог Алексея Едемского, если выполнение массажа проходит неправильно, то возможно ухудшение состояния кожи, а в некоторых случаях на лице появляются новые воспаления.
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