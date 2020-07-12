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Перечислены нормализующие давление продукты 

Ferra.ru 5 часов назад
Перечислены нормализующие давление продукты
Фото: Ferra.ru
Издание «Медикформ», ссылаясь на данные британских специалистов, опубликовало новый материал, в котором были перечислены нормализующие давление продукты.
Так, нормализовать артериальное давление можно с помощью шпината. Согласно опубликованным данным, данный продукт полезен для сердца за счет богатого калием, филатом и магнием состава.
”Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления”,
— поделились авторы, отметив, что нормализация шпинатом давления обусловлена положительным влиянием на почки.
Помимо шпината для нормализации давления могут быть полезны и ягоды, в числе которых арония или черноплодная рябина. Сообщается, что польза данных ягод заключается в содержании в них полифенола, антоциана, флавонола, витамина В1, В2, В6, С и прочих элементов.
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