Что делать, если постоянно хочется есть

Вопрос «Как уменьшить аппетит?» является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Особенно для тех, кто мечтает похудеть. Ведь, чтобы избавиться от лишних килограммов, надо, прежде всего, меньше есть. Но сделать это, увы, не так-то просто. «Рамблер» поделится несколькими секретами о том, как обмануть аппетит.

Маленькие порции

Лучше есть часто, но мало, чем редко, но много. Это позволит организму постоянно чувствовать себя сытым.

Ароматерапия

Существуют запахи, которые способны снижать желание перекусить. К ним относятся - грейпфрутовый, анисовый, яблочный, мятный, банановый, лавандовый и, самый действенный, ванильный.

Натуральный кофе

Черный кофе способствует высвобождению пептида YY, который, в свою очередь, отвечает за регулирование чувства голода.

Вода

Зачастую бывает так, что чувство голода путают с жаждой. Так что если у вас неконтролируемое желание перекусить, начните пить больше воды. Но учитывайте, что она должна быть негазированной.

Маленькая посуда